Didier Lamkel Zé: "Mon plus gros regret ? Ne pas avoir attendu mes 18 ans pour signer à Anderlecht"

Le ton est donné. Pendant 45 minutes, l’ailier ne dérogera pas à sa sincérité. Avec un florilège de bons mots.

Didier, lors de votre dernière interview, vous aviez annoncé votre départ à Ferencvaros. Pourtant, on vous retrouve au Wydad Casablanca. Pourquoi un tel dénouement ?

Ferencvaros a perdu du temps. Deux mois après mon arrivée à Courtrai, ils ont signifié leur intérêt. Je leur ai demandé d’accélérer les démarches pour commencer avec eux dès janvier. L’offre n’est jamais arrivée sauf quand ils ont vu que le Wydad concluait mon transfert. Le problème, c’est que ce n’était pas intéressant. Casablanca proposait plus. Et je m’en fous que Ferencvaros dispute la Ligue Europa (NdlR : le club hongrois est qualifié directement en 1/8es de finale d’Europa League).

Vous vouliez pourtant rester encore trois ans en Europe et avoir à votre disposition un gros challenge. Ce choix ne correspond pas à vos dires.

Je ne suis pas d’accord. J’ai disputé la Coupe du monde des clubs même si nous avons été éliminés face à Al-Hilal mercredi. Il y aura aussi la Ligue des champions africaine qui va arriver. Nous sommes en lice sur cinq tableaux. C’est l’un des clubs les plus titrés du continent. Les supporters ont des attentes, donc la pression est présente. Tout est réuni ici pour que je me plaise. Et surtout, ça ne parle pas trop comme en Belgique. On te laisse tranquille contrairement aux médias flamands qui ne cherchent juste qu’à te descendre.

Vous les détestez ?

Le problème, c’est qu’à l’Antwerp, les joueurs flamands leur parlaient beaucoup trop. Dès qu’on se disait quelque chose dans le vestiaire, ça sortait immédiatement dans la presse. Demandez à Dieumerci Mbokani ou à Abdoulaye Seck qui a commencé. Je prends l’exemple de mon altercation avec Jelle Van Damme. On est à l’entraînement, il me donne des coups. Boloni me change de côté et Van Damme continue. Il m’a fait ça trois fois. Si on me provoque, je suis dans mon droit de réagir. Lui s’est dirigé directement vers des journalistes pour filmer son œil. C’est comme ça que les joueurs flamands fonctionnent à l’Antwerp. Ça vient en plus des éléments expérimentés qui se comportent comme des gamins. Ils mangent entre eux, ne parlent qu’entre eux. Je ne pouvais plus les supporter.

Vous avez tenu votre revanche face à eux et les supporters en les battant à Courtrai ?

La semaine précédente, je lis que les supporters de l’Antwerp vont m’ignorer. Tant mieux, je venais juste jouer mon match. Dès l’échauffement, ils n’arrêtent pas de m’insulter : 'Lamkel Zé fils de p…' Ça a duré tout le match. Il y a également eu des chants racistes. Mais rien ne peut me perturber. J’attendais que l’on gagne pour répondre de la meilleure des manières.

Vous êtes entré sur le terrain avec une enceinte pour fêter ce succès. On a vu Adnan Custovic, votre entraîneur, venir vous calmer. Qu’est-ce qu’il a dit ?

Que j’avais déjà pris un carton et que je ne devais pas trop célébrer, car l’arbitre était capable de m’en donner un deuxième. Moi, je mettais juste ma musique.

Vous vous entendiez bien avec Custovic ?

Il me parlait beaucoup et me laissait jouer librement. Après, le seul coach avec qui j’ai eu une bonne relation s’appelle László Bölöni. Un coach direct qui te disait les choses en face. J’ai la même personnalité. C’est pour ça que Mbokani m’a toujours aimé. J’étais capable d’arrêter des mises en place tactiques de Bölöni pour dire ma façon de penser.

Vous n’avez disputé que dix matchs avec Courtrai. L’expérience fut un échec.

Je ne voulais même pas signer là-bas. Je souhaitais juste rester en Europe pour me montrer, pour aller à la Coupe du monde. J’ai refusé une offre d’Arabie saoudite où on me proposait un million d’euros par an, car il y avait cet objectif du Mondial. C’était une erreur. La direction courtraisienne m’a saoulé. Ce n’était pas très professionnel là-bas.

Avez-vous d’autres regrets dans votre carrière ?

Ne pas avoir attendu mes 18 ans pour signer à Anderlecht. Quand j’avais 15 ans, j’ai passé des tests à Neerpede. Les dirigeants anderlechtois m’ont demandé de patienter jusqu’à ma majorité. Lille en a profité pour me faire signer directement. Je voulais rejoindre l’Europe au plus vite. Si c’était à refaire, je serais plus patient.

Didier, y a-t-il des chances de vous revoir en Belgique ?

Oui, mais uniquement dans un grand club et il n’y a pas 36 possibilités. Vous savez, quand j’ai joué contre le PSG, Mbappé me connaissait, car toute leur séance vidéo d’avant-match avait été basée sur moi. Je pense que j’aurais pu être à sa place. Si on me met à Paris, je vais marquer et m’en sortir. C’est plus facile quand tu es bien entouré. Dans les petites équipes, chacun veut mettre son but. Si je suis transféré au Standard, à Anderlecht, à Bruges ou à Genk, je parie que je finis sur le podium des meilleurs buteurs.