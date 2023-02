Charleroi cherche régularité

”J’aimerais qu’on trouve une certaine régularité sur la longueur d’un match. Bien sûr qu’on en parle en semaine, a-t-il affirmé ce vendredi, donnant l’impression de peiner à mettre des notions claires sur cette asymétrie d’une mi-temps à une autre. On n’est peut-être pas prêt au niveau mental. Ou n’ai-je pas tout fait pour que mes joueurs le soient ?, s’est-il encore questionné. Pourtant, ma philosophie consiste au maximum à mettre mes joueurs dans le confort, mentalement. Je ne pense pas qu’on puisse parler de stress.” De l’envie de trop bien faire ? Possible. De la suffisance ? Ce serait plus interpellant. Un comble, même, vu la situation au classement.

Tout changer n'est pas toujours bon non plus.

Felice Mazzù encore : “Je vais encore vous parler de mentalité. Je pense que c’est un état d’esprit (NdlR : comme Adem Zorgane l’avait pointé après le partage à Malines). Il nous faut acquérir plus de maturité, faire des choix d’organisation, de pressing, tenir compte des qualités de l’adversaire… Ce sont des moments importants dans une rencontre que l’on ne gère peut-être pas encore assez bien. Pourtant, en semaine, on met l’accent sur ces situations-là.”

Avec un enchaînement face aux deux derniers du classement – Seraing à domicile ce samedi puis à Ostende sept jours plus tard -, Charleroi doit encore trouver les réponses pour lui permettre de valider son maintien au plus vite. Et continuer à regarder vers le haut, à dix matchs du terme de la phase classique. Cela passera inévitablement par une prestation plus stable sur nonante minutes, tous secteurs de jeu confondus.

Des retouches attendues

Une autre piste, plus concrète, serait d’opérer des changements de joueurs, tout simplement. Plusieurs Carolos sont branchés sur courant alternatif ces dernières semaines. Un chiffre qui ne trompe pas : sur les deux derniers matchs, Felice Mazzù a opéré cinq changements à la mi-temps (2 contre l’Union et 3 à Malines). “Je n’aime pas faire ça parce que cela signifie que quelque chose ne va pas, poursuit le coach sambrien, toutefois conscient de cette nécessité. Tout changer d’un match à l’autre n’est jamais bon non plus parce qu’on a acquis une certaine stabilité, mais on a peut-être besoin d’une nouvelle dynamique et il y aura peut-être des retouches ce samedi.”