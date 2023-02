Bayo et Bager buteurs, Koffi hésitant : les notes des Carolos après la victoire sur Seraing

Koffi 5 Strictement rien à faire jusqu’à sa sortie hésitante, mais son erreur n’a pas porté à conséquence puisque le VAR a annulé le but… sans avoir su tracer la ligne du hors-jeu (42e). Peu rassurant de manière générale, ce samedi soir.

Bager 7 Maintenu dans l’équipe malgré des dernières prestations en deçà, le Danois n’a pas fait dans la dentelle défensivement. Mieux, il a inscrit son premier but pour le Sporting, de la tête, pour valider le break (2-0, 53e).

Marcq 6 Il a contenu Marius lors des quelques reconversions sérésiennes avant la pause. Centres de Mansoni parfaitement recoupés (21e et 40e). À l’assist sur le 2-0.

Knezevic 6 L’engagement, le placement et la niaque constante du Serbe ont fait du bien à l’arrière-garde carolo si peu mise en difficulté. Averti pour une faute “professionnelle” (41e).

Van Cleemput 7 Première titularisation en D1A depuis le 6 mars 2022, soit pratiquement un an. Il a amené l’un ou l’autre bon centre sans omettre son travail défensif en perte de balle. Il oblige Dietsch à une belle claquette (59e).

Ilaimaharitra 7 En sentinelle, il a soulagé Zorgane et Hosseinzadeh dans leur sale besogne tout en évitant de recevoir le carton jaune de trop. Il a converti le penalty obtenu par Stulic pour faire 3-0 (61e). Sorti légèrement blessé (ischios ?).

Zorgane 7 L’Algérien, double buteur samedi passé à Malines, a repris son rôle de plaque tournante. C’est lui qui a déclenché de nombreuses actions carolos. Un peu moins en vue en deuxième période, à l’image de son lob raté (74e).

Hosseinzadeh 6 Trois semaines après sa dernière titularisation, l’Iranien s’est montré courageux. Altruiste, aussi, au moment de servir Bayo sur l’ouverture du score (18e). Frappe lourde axiale détournée par Dietsch (27e). Plus discret à la reprise.

Le penalty transformé par Marco Ilaimaharitra (61e). ©PCR

Kayembe 7 Beaucoup d’activité sur son couloir gauche et une combativité exemplaire.

Stulic 6 Première titularisation pour le Serbe qui a notamment provoqué le penalty du 3-0 (61e). Avant ça, intéressant dos au jeu. Une frappe (36e) puis une tête contrée (45e).

Bayo 7 A la base et à la conclusion du 1-0 (18e). Visiblement, l’Ivoirien avait également pour mission (ou permission) de souvent décrocher. Prestation solide, avec et sans ballon.

Mbenza 6 Pas de réelle influence sur une rencontre qui était de toute façon déjà pliée.

Morioka 6 Délicieux dans les petits espaces (85e).

Felice Mazzù 7 Il a opté pour davantage d’expérience en défense et cela a porté ses fruits. Offensivement, son choix d’associer Bayo et Stulic était audacieux mais assez logique. Et surtout gagnant.