Luka Elsner, de perdant au Standard à gagnant au Havre : “Je vis un des meilleurs moments de ma carrière d’entraîneur”

Luka, peut-on dire que la vie est belle, pour vous, au Havre ?

”On est au-delà des espérances du début de saison, en tout cas, et je vis certainement un des meilleurs moments de ma carrière d’entraîneur. Quand je suis arrivé, l’été passé, l’objectif n’était pourtant pas de jouer la tête, plutôt d’assurer tranquillement notre maintien (NdlR : il y a quatre descendants en Ligue 2). On a le huitième ou le neuvième budget, et on n’est arrivés, avec le nouveau staff, que trois jours avant la reprise des entraînements. Au niveau des transferts, nous n’avons rien dépensé, nous n’avons fait venir que des joueurs libres. Mais attention, le chemin est encore long, l’écart n’est pas définitif (Le Havre compte sept points d’avance sur Sochaux, deuxième, où il ira ce samedi). On a des blessés à des postes clés, et on serre les dents en ce moment. Ça ne se joue pas maintenant, il faudra être solide pour la suite, car il reste des matchs importants.”

La défense, avec seulement neuf buts concédés en vingt-deux matchs, est-elle votre plus grande réussite ?

”On a rapidement senti qu’il y avait du talent défensif. On a un gardien exceptionnel (Arthur Desmas), mais aussi un groupe qui a été facilement concerné par cette phase-là, avec des garçons qui gèrent bien les situations difficiles. D’un autre côté, on a développé un jeu de possession qui fait qu’on est l’équipe qui a le plus souvent le ballon. C’est un moyen de faire courir l’adversaire, de l’éloigner du but et de le fatiguer. On a d’ailleurs marqué pas mal de buts en fin de match. On peut encore progresser dans l’efficacité offensive. Jusqu’à la trêve de la Coupe du monde, on était productifs (24 buts en 15 matchs). Depuis, c’est moins fluide (8 buts en 7 matchs), notamment en raison de l’absence de certains joueurs.”

C’est Mathieu Bodmer, le directeur sportif, qui vous a proposé le job. Il a eu cette phrase : “Je suis allé chercher un entraîneur qui ne m’a pas fait beaucoup jouer quand j’étais joueur”…

”Mathieu est un grand directeur sportif. Il comprend le foot, donne confiance et a du charisme. On avait gardé le contact après s’être connus à Amiens (lors de la saison 2019-2020). Il a été un très bon joueur et nous avons créé une relation professionnelle intéressée par le foot. Il est une réelle source d’inspiration et nous échangeons beaucoup. Après le Standard, il était important pour moi de vite repartir, dans un autre contexte, et le projet me plaisait.”

guillement J'ai parfois voulu apporter de la nouveauté quand il fallait de la stabilité.

Vous avez créé le mur des victoires, comme au Standard, et vous élisez le guerrier de la semaine. En quoi cela consiste-t-il ?

”Partout où je suis passé, j’ai voulu créer une culture du travail. Le mur des victoires, c’est une manière de rappeler qu’on a un objectif, qu’il se remplit au fur et à mesure des succès. On encadre une photo après chaque victoire et il y a encore quelques cadres vides, au Havre, à remplir. L’élection du guerrier de la semaine, je le faisais déjà à l’Union. Cela permet de mettre en valeur le joueur qui se bat le plus pour l’équipe, celui qui a tout donné pour les autres, avant de penser à lui. Le collectif doit être plus fort que tout.”

Votre carrière est sinueuse, pas plus de cinquante matchs par club, sauf à Domzale, à vos débuts. Le Havre peut-il être le projet pour durer ?

”Je suis entouré de gens compétents, avec une belle énergie. Il y a du talent, une jeunesse qui se développe. Après avoir beaucoup bougé, il est peut-être temps de me stabiliser. J’ai voulu me confronter au plus haut possible, et je ne le regrette pas. Mais il est peut-être temps d’avoir une certaine stabilité. Ma volonté est d’amener le club où il veut aller, dans un environnement collectif où je peux retrouver du plaisir. La Ligue 1, la saison prochaine, ça doit nous stimuler.”

En quoi avez-vous changé par rapport aux expériences belges ?

”La passion n’a pas changé, mais j’ai plus de recul par rapport à l’aspect tactique ou stratégique. Je suis capable de maintenir des principes clés, et ne pas toujours chercher la nouveauté. J’ai parfois voulu apporter de la nouveauté quand il fallait de la stabilité.”

guillement Il y a une compétence exceptionnelle en Belgique, mais les entraîneurs belges n'ont pas beaucoup la volonté de s'exporter.

L’expérience au Havre est-elle comparable à ce que vous avez connu à l’Union, alors en D2 ?

”Au niveau du plaisir, ça se rejoint. Je suis dans un club qui n’était pas attendu où il est en ce moment, avec des garçons revanchards. Le Havre est aussi un club historique du football français, comme l’a été l’Union pour le football belge. Il y a tout de même une différence importante : il y avait des ressources, à l’Union, qu’il n’y a pas au Havre.”

Philippe Montanier, limogé du Standard comme vous, a été champion de Ligue 2 avec Toulouse la saison passée…

”Je suis au courant de cette anecdote. J’espère que l’histoire se répétera (sourire).”

Will Still, votre ancien adjoint au Standard, réussit à Reims. Quel regard portez-vous sur sa réussite ?

”Je suis très heureux pour lui, on est encore régulièrement en contact. Il se prépare depuis longtemps pour ce genre d’opportunité, et il réussit de manière optimale. Il peut réussir une grande carrière.”

Les entraîneurs belges commencent à s’exporter, avec Philippe Clement à Monaco et Vincent Kompany à Burnley. Comment l’analysez-vous, vous qui avez été entraîneur en Belgique ?

”Il y a une compétence exceptionnelle en Belgique, mais les entraîneurs belges, comme les techniciens français, n’ont pas beaucoup la volonté de s’exporter. Le championnat belge est déjà intéressant pour s’y développer. Je suis admiratif de la réussite de Clement et le travail de Kompany à Burnley est exceptionnel. Il a construit son identité de jeu selon ses idées, pour modifier l’approche qu’avait le club. En Belgique, j’ai apprécié les matchs avec un entraîneur comme Wouter Vrancken. Il y a vraiment de la qualité.”

guillement Mon choix d'aller au Standard est assumé, je ne vis pas avec les regrets.

Vous suivez toujours le championnat belge ?

”Oui, je regarde régulièrement les matchs de mes anciens clubs, le championnat belge m’intéresse beaucoup. Il y a du talent.”

Et des joueurs qui pourraient intéresser Le Havre ?

”J’ai aimé travailler avec (Faïz) Selemani à Courtrai. (Hugo) Cuypers, (Rob) Schoofs ou (Bryan) Heynen sont des joueurs avec qui j’aurais apprécié travailler. Et je peux vous en citer d’autres. Mais pour Le Havre, on n’a pas la capacité financière pour aller les chercher. Si on avait un portefeuille grand ouvert… Mais ce n’est pas le cas, on doit faire avec les moyens qu’on a.”

Avec le recul, vous auriez fait le même choix de quitter Courtrai pour aller au Standard ?

”Je ne vis pas avec les regrets, je n’ai pas l’habitude de me poser ce genre de questions. Que se serait-il passé si j’étais resté à Courtrai ? Aurions-nous connu une saison fantastique ? Mon choix d’aller au Standard est assumé. On a vécu dans la difficulté, tout le monde sait que la période était difficile pour le club, mais cela reste une fierté d’avoir pu travailler pour ce club immense, même si les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Cela fait partie d’une carrière d’entraîneur de se mettre en position plus délicate, mais je peux vous assurer que j’ai tout donné, chaque jour. Je n’ai pas su apporter le maximum possible ? Je ne sais pas, c’est toujours difficile de répondre soi-même à ce genre de questions. D’un autre côté, quand je vois l’évolution du club, je suis content de voir que le Standard retrouve des couleurs.”