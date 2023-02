L’état du terrain du Standard inquiète Deila : “L’équipe B joue dessus aussi et ça n’aide pas”

”On s’est entraîné plusieurs fois dessus car les conditions à notre centre d’entraînement n’étaient pas bonnes, on y a joué des matchs et les SL16 FC aussi, indique Ronny Deila. Ce samedi, l’équipe B jouera encore un match en soirée (NdlR : face au Club NXT) et nous jouerons dessus dimanche soir. Cela rend les choses un peu plus difficiles et cela avantage une équipe qui veut jouer avec des longs ballons mais on doit s’adapter, comme on a réussi à le faire au Cercle. Ce n’est pas un gros souci mais cela fait partie des choses que nous devons améliorer en tant que club. Notre stade doit être un endroit où il fait bon jouer toute l’année.”

La solution est connue de tous : délocaliser les rencontres du SL16 FC ailleurs qu’à Sclessin. Mais ce n’est pas évident car l’enceinte de l’équipe de Joseph Laumann doit répondre aux conditions de la D1B. “L’équipe B aurait dû jouer ailleurs mais on n’a pas trouvé d’endroit pour elle. C’est dommage mais on doit faire avec”, termine Deila