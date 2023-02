”Haaland, lui, n’a pas pris le mien” : l’Unioniste Gustaf Nilsson a récupéré le maillot du crack norvégien.. et croisé d’autres stars dans sa carrière

Avant d’affronter Bruges, Gustaf Nilsson a pris le temps de faire face à neuf mots retraçant sa carrière. Voyage entre la Suède, Erling Haaland et la troisième division allemande…

Falkenberg

”C’est ma maison (sourire). C’est dans cette ville suédoise que ma famille vit actuellement et c’est là que j’ai commencé à jouer au football. J’y ai aussi reçu mon premier contrat professionnel. Le club avait été promu de la D2 à la D1 et j’avais fait mes débuts avec l’équipe première à l’âge de 16 ans quand Henrik Larsson était l’entraîneur. Je ne dirais pas que j’étais un énorme talent à cette époque, mais il y avait quand même beaucoup d’attente autour de moi, car je jouais en équipe nationale U17 et U19. Après deux ans à Falkenberg, j’ai rejoint Bröndby au Danemark, car j’avais besoin de voir autre chose. Cela a été l’étape parfaite pour moi. Puis je suis revenu en Suède pour retrouver du temps de jeu. Je suis retourné à Falkenberg en prêt avant de subir une grosse blessure qui m’a freiné dans ma lancée.”

Blagult

”C’est le surnom de l’équipe nationale suédoise. Après avoir été appelé dans toutes les catégories d’âge, j’ai pu jouer deux matchs amicaux avec l’équipe nationale en 2018. Le coach n’avait pas appelé les titulaires, Zlatan Ibrahimovic n’était par exemple pas là, mais cela a quand même été un grand moment pour moi. D’autant que j’ai marqué le seul but du match contre le Danemark. Retrouver l’équipe nationale est clairement un objectif dans ma carrière. Je joue actuellement dans une bonne équipe qui évolue dans un bon championnat. Si j’enchaîne les bonnes performances et que je marque des goals, je pourrai peut-être frapper à la porte de l’équipe nationale. C’est un rêve et je ferai tout ce que je peux pour l’atteindre. Zlatan ? C’est un modèle pour moi et pour tous les joueurs de foot suédois. Il a fait une carrière incroyable dans des clubs de top niveau. Nous sommes tous fascinés par ses performances.”

Zlatan Ibrahimovic est la plus grande star du football suédois. ©Reporters

Zetterberg

”Quand il a arrêté sa carrière de footballeur, Pär Zetterberg a déménagé à Falkenberg. Son fils Erik a commencé à jouer au football en même temps que moi. Nous avons fait nos classes ensemble et nous sommes amis depuis tout petits. Pär a aussi joué au football avec mon père. Je le vois parfois quand je retourne en Suède et nous nous écrivons souvent. Avant de signer à l’Union, je lui avais posé des questions sur le club et le championnat belge. J’avais entendu parler de l’Union pour la première fois l’hiver dernier. Cet été, l’intérêt est devenu plus sérieux et l’Union cochait toutes les cases que je cherchais dans un club : le style de jeu, le statut du club et le niveau du championnat. Zetterberg m’a encouragé à franchir le pas.”

Blessures

”J’ai eu pas mal de blessures embêtantes depuis le début de ma carrière. Je me suis par exemple cassé le pied et j’ai eu des problèmes au tendon d’Achille. À chaque fois, cela m’a pris du temps pour revenir et cela a donc freiné un peu ma carrière. Je ne sais pas comment expliquer ces blessures : j’ai peut-être mal fait quelque chose ou c’est peut-être de la malchance… Je me suis aussi blessé lors de mon tout premier entraînement à l’Union. Un os dans mon pied s’est cassé, c’était vraiment un départ de merde. Au lieu de pouvoir me montrer et prouver que j’avais le niveau, je me suis retrouvé sur la touche durant plus d’un mois. Maintenant, je me sens bien physiquement et je peux enchaîner les matchs. J’essaye de ne plus penser aux blessures du passé.”

Nilsson a souvent été freiné par les blessures durant sa carrière. ©PDV

3.Liga

”C’est la troisième division allemande. Durant l’hiver 2021, je n’étais pas content de mon temps de jeu. J’ai reçu quelques offres d’équipes suédoises ainsi qu’une offre du club de D3 allemande de Wehen Wiesbaden qui me voulait vraiment. Je me suis dit pourquoi pas… Mentalement, ce n’est pas nécessairement facile de redescendre au troisième échelon. Mais je savais au fond de moi que j’avais le niveau pour jouer plus haut. Je savais que si j’enchaînais les bons matchs en 3.Liga, j’allais attirer les regards d’autres équipes. C’est ce qu’il s’est passé avec l’intérêt de l’Union peu de temps après. Parfois, il faut réfléchir à la manière la plus intelligente de gérer sa carrière même si cela pousse à reculer sur le court terme. Mais c’est parfois pour mieux avancer sur le long terme et c’est ce qu’il s’est passé grâce à mes bonnes performances avec ce club.”

guillement "Parfois, il faut réfléchir de manière intelligente même s'il faut reculer à court terme."

Haaland

”Durant l’été 2021, nous avons joué le premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund. Nous avons perdu 0-3... et Erling Haaland a inscrit les trois buts (sourire). À cette époque, il était déjà l’un des meilleurs attaquants au monde, voire le meilleur du monde. C’est un joueur que tu observes quand il joue pour essayer de l’imiter. Il y avait aussi Bellingham, Reus ou encore Akanji qui était mon adversaire direct ce soir-là. Nous avions fait un bon match, mais Haaland avait mis tout le monde d’accord… Après la rencontre, il m’avait donné son maillot. Mon père l’a gardé et l’a mis dans une pièce de sa maison où il y a d’autres maillots. Haaland, lui, n’a pas pris le mien (sourire).”

Braga

”Braga, quelle soirée totalement folle (sourire) ! Ce match d’Europa League est un souvenir incroyable pour moi… Avant la rencontre, j’avais eu un petit problème physique, mais j’avais quand même réussi à faire partie du groupe. En montant à la 83e minute, nous sommes menés 1-0 et je pensais juste au fait de marquer si j’en avais l’occasion. Dans ma tête, j’imaginais peut-être marquer un but, mais pas deux (rires). Marquer un doublé qui permet d’offrir la victoire dans un match d’Europa League était totalement fou ! Mon téléphone n’a jamais autant chauffé qu’après ce match, j’ai reçu énormément de messages. Vu que je n’avais pas beaucoup joué, j’ai quand même dû courir sur le terrain après la rencontre avec les remplaçants. Malgré un doublé, il fallait faire le travail (sourire). Les fans étaient encore en tribune et chantaient comme des fous. Cela doit être l’une de mes meilleures courses de ma carrière.”

Face à Braga, Gustaf Nilsson a inscrit un doublé en fin de rencontre. ©AFP

Vertessen

”C’est un concurrent de plus qui est arrivé mais c’est normal de faire face à une grosse concurrence quand on joue à un tel niveau. Avec Yorbe, Dennis et ‘Boni’, nous avons de très bons attaquants et il faut réussir à performer semaine après semaine pour mériter sa place. Je ne sais pas si je pars avec un petit avantage sur les autres grâce à mes dernières bonnes performances. Mais je me sens bien grâce au fait de marquer et d’enchaîner les matchs. Le héros de janvier ? Non, je ne dirais pas ça malgré mes cinq buts en six matchs. Durant cette période, la défense a par exemple concédé très peu de buts. Tout le monde a été important dans ces récents bons résultats, mais j’ai été heureux d’apporter ma pierre à l’édifice.”

Trophée

”Oui, je veux réussir à gagner un trophée avec l’Union. C’est pour cela qu’on joue au football et nous avons la chance d’avoir plusieurs belles possibilités cette saison avec notre deuxième place en championnat et notre demi-finale de Coupe de Belgique. Ce sera dur, mais c’est possible de gagner un trophée. Nous rêvons de gagner la Coupe et nous travaillons dur pour cela, mais il faut prendre match par match. Je sais que c’est une phrase cliché, mais c’est en pensant de cette manière qu’on arrivera à atteindre nos objectifs.”