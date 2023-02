Hautekiet, Noubi, Ngoy : les jeunes défenseurs prêts à éclore au Standard

Ngoy : évolution contrariée par les blessures

Mais la construction de l’avenir défensif liégeois passera par l’éclosion d’autres talents qui attendent dans l’ombre. Car à Sclessin, la relève arrivera rapidement. Noë Dussenne est en fin de contrat et ne sera, sauf revirement de situation, pas prolongé. C’est au cours du stage hivernal que le Belge de 30 ans a appris que le club ne compterait plus sur lui pour l’avenir. À ce moment-là, le plan était déjà d’intégrer, petit à petit, Nathan Ngoy. Le jeune rouche de 19 ans est l’un des grands espoirs du club. Titularisé trois fois de suite entre la 6e et la 8e journée, le jeune liégeois a dû déclarer forfait à la suite d’une blessure à la cuisse. Lors du stage en Espagne, Ngoy semblait bien revenir, mais une rechute a eu raison de sa saison. L’espoir liégeois a été opéré du biceps fémoral en décembre. La saison prochaine, Ngoy, enfin débarrassé de ses pépins physiques, doit devenir une des valeurs sûres de la défense liégeoise.

Noubi a déjà surpris

Titularisé, avec succès, à Gand en décembre dernier, Lucas Noubi, qui est monté au jeu neuf fois depuis le début de saison, Lucas Noubi fait également office de grand espoir. À 18 ans, il semble moins avancé dans son évolution par rapport à Nathan Ngoy. Un temps replacé au poste de latéral droit, c’est dans l’axe qu’il s’exprime finalement le mieux. Mais Noubi doit encore grandir et s’épaissir s’il veut, lui aussi, jouer un rôle dans l’arrière-garde du futur en bord de Meuse. “Il amène de la vitesse, mais avec lui, le Standard perd de la taille (il fait 1 m 80, NdlR). Il faudra être vigilant au moment de le lancer pour de bon”, constate Alex Teklak.

Lucas Noubi, face à Cuypers et Depoitre, a laissé une belle impression à Gand en décembre dernier. ©Photo News

Hautekiet veut percer à Sclessin

Recruté il y a quelques semaines, Ibe Hautekiet n’est clairement pas venu à Sclessin pour rester en équipe U23 dont il était le capitaine à Bruges. Du haut de ses 20 ans et de son mètre 88, Hautekiet, gaucher, doit devenir le remplaçant de Kostas Laifis. Le Chypriote de 29 ans a encore un an de contrat à l’issue de cette saison, mais il y a fort à parier qu’il quittera le navire l’été prochain. Enfin, alors qu’il a effectué le stage hivernal, au cours duquel il s’est malheureusement blessé, avec le groupe, Thiago Da Silva, le cousin d’Edmilson Junior, ne cesse de grandir au sein du SL16 FC à tel point qu’on attend de lui qu’il soit le prochain jeune à intégrer le noyau l’été prochain. Assurément, derrière, la relève est assurée.