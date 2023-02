Bienvenu Boyata revient sur le début de saison de Dedryck à Bruges : “Comme père, c’est dur d’entendre son fils se faire siffler”

Bienvenu Boyata, racontez-nous comment et pourquoi vous avez atterri à l’Union Saint-Gilloise, en D3 belge dans les années quatre-vingt ?

”Je suis arrivé de Kinshasa en décembre 1985 pour passer des tests ici. C’était la première fois que je venais en Belgique et il faisait très froid. J’avais du mal avec la neige sur les terrains, au point de me blesser aux adducteurs. Avant, je jouais en D2 au Congo, j’y avais terminé mes secondaires et je voulais mener études et football de concert ici. Un ami voulait me placer à Anderlecht, mais ce n’était pas encore la période des tests et un cousin qui habitait à Saint-Gilles m’a proposé de me présenter à l’Union, qui évoluait en D2, mais était redescendue en D3. L’Union m’a vite fait signer une affiliation et j’y suis resté de 1986 à 1988, avant de passer au Stade de Louvain en D2 une saison, puis de revenir jusqu’en 1994. J’étais dans une équipe où il y avait Danny Ost et Jean-Pierre Thibaut, notamment. Je marquais pas mal, mais je faisais surtout des assists (il rigole). À l’époque, l’Union était un peu une ancienne gloire vieillissante. On nous informait souvent du décès d’un ancien grand joueur du club.”

guillement J'ai raté l'opportunité de passer professionnel quand Louvain a bloqué mon transfert à Gand.

Votre grand rêve, c’était de devenir professionnel ?

”J’étais venu pour ça et c’est la raison pour laquelle je suis parti à Louvain, où je suis passé semi-pro. Mais j’ai raté l’opportunité de passer pro quand La Gantoise a voulu me transférer. Louvain a refusé, alors j’ai choisi de retourner à l’Union, où j’ai retrouvé un très bon entraîneur, Michel De Temmerman. Mais on n’est jamais remontés en D2.”

Bienvenu Boyata en 1986, à l'époque où il venait d'arriver en Belgique en provenance de Kinshasa. ©cameriere ennio

C’était une déception de ne pas devenir pro ?

”Oui, je n’ai pas atteint mon objectif. C’est pour ça que je me suis concentré pour amener mon fils plus haut quand il a percé. Quand j’entraînais le Maccabi Brussels en P2, Dedryck avait 12 ans et jouait au White Star. Parfois je le prenais avec moi à l’entraînement et il s’en sortait très bien. Puis il a passé un test à Anderlecht, mais n’a pas été retenu. 'Il n’arrive pas à suivre le rythme', m’a-t-on répondu à l’époque. Plus tard, des gens d’Anderlecht m’ont dit qu’ils avaient regretté cette décision. Alors je l’ai mis au Brussels, qui jouait en D2.”

Puis la possibilité de partir pour Manchester à 15 ans est arrivée…

”Par suite d’un tournoi de jeunes, Dedryck a reçu des propositions de Manchester City, United et Chelsea. Il fallait l’accord du Brussels pour partir pour City, qui s’était manifesté en premier, et le club a catégoriquement refusé. Vermeersch était président et Dimitri Mbuyu, un ami, directeur sportif. Dimitri m’a dit qu’il ne pouvait rien faire. Alors j’ai dû forcer un peu les choses pour montrer que lorsqu’une opportunité passe, il faut la saisir.”

guillement J'ai été impoli avec le président Vermeersch quand City a voulu Dedryck.

Vous aviez forcément en tête ce qui vous était arrivé avec Gand…

”C’est pour ça que j’ai poussé pour que Dedryck parte. Je dois dire que j’ai été assez impoli avec M. Vermeersch et j’ai imposé son départ. J’ai pris un risque. Il a fait un test de quelques jours et a été retenu.”

Vous n’avez pas hésité à l’envoyer en Angleterre ?

”Non, parce que je voulais qu’il y grandisse avec une bonne formation. Et s’il ne perçait pas là, ce serait ailleurs. Finalement, il a joué pas mal de matchs pour City (NDLR : 35 avec l’équipe première), il ne faut pas l’oublier. Mais il était toujours vu comme le petit jeune. C’est très compliqué de percer en équipe première ; regardez le premier passage de Lukaku ou de De Bruyne à Chelsea.”

Revenir en Belgique l’été passé, n’était-ce pas un risque, vu qu’on attend toujours plus d’un Diable rouge ?

”Il avait plusieurs options : en France, en Angleterre, en Russie ou en Arabie saoudite. Mais quand l’opportunité du Club Bruges s’est présentée, il a directement plongé dessus pour pouvoir revenir au pays, où il n’avait jamais joué auparavant. Il avait bien conscience de cela et ça ne lui faisait pas peur, car il se sentait mûr. Il revenait aussi pour apporter son expérience aux jeunes et se montrer au public belge.”

Il a connu une blessure, des défaites, des moments plus délicats : vous jugez comment son retour ?

”J’attends qu’il soit en pleine possession de ses moyens. Dedryck est un défenseur capable de marquer et ici il ne l’a pas encore fait. Je n’oublierai jamais son dernier match avec le Hertha : un barrage face à Hambourg. Il devait gagner le retour et il a marqué le but décisif, puis il est venu vers moi. C’était beaucoup d’émotions. Le seul fait de le voir jouer dans tous ces championnats m’a rendu fier. Et c’était une grande fierté de le voir porter le maillot de la Belgique : là, vous vous dites que vous êtes arrivé au sommet de la pyramide.”

guillement Un défenseur central n'a pas le droit à l'erreur.

Comment vit-on les matchs de son fils, comme parent, en tribunes ?

”Il y a beaucoup de pression sur un défenseur central, qui n’a pas droit à l’erreur, sinon ça amène un but. Je demande à Dedryck d’être quelqu’un qui en impose dans sa défense. Mais quand une équipe subit, la défense est exposée aux erreurs et c’est plus stressant pour moi.”

Bienvenu Boyata espère rapidement revoir son fils à 100 % sous le maillot du Club. ©cameriere ennio

Vous trouvez que Bruges a trop subi, cette saison ?

”Le Club a bien commencé, puis a eu des problèmes lors des derniers matchs sous Carl Hoefkens et a subi des matchs, oui.”

Entendre des sifflets du public à son encontre, comme contre Ostende, en octobre, ça doit faire mal.

”Un joueur doit accepter les critiques, il faut un mental solide. Heureusement, il a de l’expérience. Mais c’est sûr que comme père, c’est dur à vivre. J’ai envie de dire qu’il faut toujours encourager les joueurs. C’est ce qui a manqué en équipe nationale ces derniers temps, je trouve. Si Eden Hazard quitte les Diables, c’est à cause des critiques, qu’elles viennent des médias ou des soi-disant anciennes gloires de la sélection.”

Et vous, vous débriefez toujours les matchs avec Dedryck ?

”J’ai pris cette habitude de rediscuter du match avec lui tout jeune et on l’a gardée lorsqu’il a grandi. Avant, je prenais des notes dans un cahier à chacun de ses matchs, un peu comme un scout, sur ce qu’il pouvait améliorer. Tout cela est encore rangé dans des classeurs.”

Vous étiez un papa coach, d’une certaine façon.

”Complètement. Après, quand il a joué en Coupe d’Europe, ce que je n’ai jamais accompli dans ma carrière, on se contentait de discuter du match, hein. Et maintenant, je lui demande d’abord son avis. Dedryck est parfois plus dur que moi. Et si c’est un match où il n’a pas eu de chance, alors là, on attend deux ou trois jours pour discuter.”

Vous avez été dur en déclarant qu’à la place de Martinez, vous n’auriez pas sélectionné Dedryck pour le Mondial qatari non plus.

”Je m’explique. Personne ne veut rater la Coupe du monde. Dedryck s’est battu pour revenir en forme et il a pu rejouer un peu, mais sans être à 100 %. Un Mondial, c’est encore une tout autre charge et, pour moi, il n’était pas prêt. Quand on m’a demandé mon avis, j’ai dit que dans une sélection, l’entraîneur a du choix et qu’il peut vouloir prendre des joueurs qui sont à 100 %. Quand la sélection est arrivée, Dedryck n’était pas dedans et était très déçu, ce qui est logique. Mais j’ai aussi remarqué que des joueurs clés comme Romelu Lukaku étaient repris sans être à 100 %, parce qu’il y a moins de concurrence à ce poste.”

guillement En n'ayant remporté aucun titre, cette génération aura raté quelque chose.

L’histoire de Dedryck avec les Diables n’est pas un long fleuve tranquille.

”Il est arrivé en sélection à 19 ans à peine et a accompagné toute cette génération. Il n’a plus été appelé à un moment parce qu’il n’était pas titulaire à City, mais on aurait dû donner plus d’importance à un joueur belge qui évolue dans un grand club. C’était compliqué d’accepter cela à l’époque. Dedryck avait des équipiers d’autres pays qui n’étaient pas titulaires à City, mais étaient en sélection quand même.”

Dedryck Boyata sous les couleurs de l'équipe nationale: le défenseur a loupé la Coupe du monde. ©Photo News

Ne pas l’avoir vu remporter de titre en sélection est un regret ?

”Oui, c’est très décevant. Mais on ne peut reporter la faute sur personne. Aurait-on fait mieux avec un autre entraîneur ? On ne le sait pas. Finalement, c’est sûr que c’est une génération qui aura raté quelque chose. Mais on est allé trop loin dans les critiques selon moi. Avec le départ de Martinez et toutes les critiques qui sont tombées sur l’équipe, je pense qu’aucun ancien ne devait avoir l’envie de continuer à la fin du Mondial. Eden Hazard a pris ses responsabilités, lui.”

Pour conclure, quel résultat pressentez-vous pour le Bruges-Union de ce vendredi ?

”Bruges n’est pas encore au top. Si je peux me permettre de conseiller le nouvel entraîneur (il rigole) : il faut retrouver un Club offensif, avec deux avants. Bruges a osé en Ligue des champions. Le nouveau coach a mis du temps avant de signer sa première victoire… on aurait pu être plus patients avec Carl Hoefkens, je trouve. C’est dur de l’avoir remercié comme ça, alors qu’il a fait quelque chose de grand en Ligue des champions. Là, il faut laisser du temps au nouveau pour qu’il mette sa marque. À l’Union, ils ont tout ce qu’il faut à tous les niveaux : offensif, défensif et dans le mental. Mais me lancer dans un pronostic, non, ça, je ne saurais pas faire. Et puis Bruges est toujours capable de réagir et sortir un grand match.”