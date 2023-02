Vandenhaute sous pression depuis l'article de Humo: "La situation était déjà compliquée et devient encore plus complexe"

Vandenhaute n’a jamais caché qu’il était rémunéré en tant que président. Dans le podcast "MidMid" du 30 décembre 2021, il déclarait : "Je suis honnête : jusqu’à présent, je n’ai pas encore été payé (NdlR : officiellement, il était président depuis le 6 janvier 2021). Mais à partir de maintenant, cela va changer." Il n’a évidemment pas cité de chiffres.

Jusqu’à présent, Anderlecht lui a même coûté de l’argent, vu qu’il a introduit une partie de sa fortune dans le club. En effet, avec l’aide de son partenaire d’affaires Geert Duyck, il a créé la société Mauvavie qui a mis 24 millions € dans le Sporting en échange de 26,29 % des actions.

Dans ce même podcast, il déclare à ce sujet : "J’ai réalisé un parcours fantastique dans les médias, dans le cyclisme et dans le football. J’ai très bien gagné ma vie. Je ne dois donc plus me faire de grands soucis financiers. Je suis content de pouvoir dépenser cet argent pour une bonne raison : parce que j’aime le club. C’est un privilège de pouvoir être le patron d’Anderlecht. Heureusement que j’ai une femme intelligente (NdlR : Catherine Van Eylen, présentatrice de programmes sportifs à la VRT) qui me garde avec les pieds sur terre mais qui sait que je vais suivre ma passion. Quand Marc Coucke m’a approché la première fois, la première réaction de ma femme était : ‘Que Coucke résolve sa m… lui-même’. Mais elle sait que mon cœur se situe à Anderlecht. Je remercie ma femme d’avoir accepté que je sois président et qu’elle est d’accord qu’on mette notre argent dans le club."

"Humo" révèle également que Vandenhaute facture au nom de sa société Huppeldepup, qui est inscrite à son nom et au nom de son épouse, Catherine Van Eylen. La VRT soutient Van Eylen, tout en précisant qu’elle ne traite pas des sujets où son mari est impliqué. La VRT a également annoncé que Van Eylen allait revoir son rôle au sein de la société Huppeldepup.

Et que pensent les spécialistes des 500 000 € que Vandenhaute facture à Anderlecht depuis l’année passée ? "Normalement, un président ne facture pas de telles sommes, explique Trudo Dejonghe, économiste du sport à la KU Leuven. Je ne crois pas que Bart Verhaeghe fasse cela à Bruges. Vincent Mannaert gagne bien sa vie au Club, mais il y travaille en tant que directeur général. 500 000 euros, c’est une prime qui m’intéresserait aussi (rires). Et Vandenhaute n’a quand même pas besoin de cet argent ? Il a assez de revenus à gauche et à droite. À Anderlecht, on n’entend que le mot ‘épargner’, mais lui, il se fait quand même un cadeau annuel de 500 000 €."

Selon Dejonghe, Vandenhaute aura toutes les peines du monde à garder son poste. "Plus que jamais, les supporters vont réclamer sa tête. La situation était déjà compliquée et devient encore plus complexe. Il n’a presque pas d’autre choix que de s’en aller. Pourtant, je trouvais qu’il était quelqu’un de correct et d’intelligent. Mais lui, il regarde le long terme. Les supporters, eux, veulent des résultats à court terme."

Roger Vanden Stock a-t-il donc été naïf d’être un président non-rémunéré ? Dejonghe sourit : "Pas du tout. Il a touché le pactole en revendant Anderlecht…"

« Courant dans le monde des affaires »

Stijn Baert, professeur d’économie à l’UGent, n’était pas étonné en apprenant que Vandenhaute est rémunéré. "Dans le monde des affaires, c’est une chose courante. Combien de politiciens ne siègent pas dans le Conseil d’administration de grandes sociétés ? Stefaan De Clerck, Karel De Gucht, Guy Verhofstadt : ils le font tous. En échange de leur expérience et de leur connaissance, ils sont payés. Vu que Vandenhaute n’est plus que président “ non-exécutif ” il serait toutefois logique que sa rémunération soit revue à la baisse."

Dans le monde du football, la rémunération des présidents est un sujet délicat. "Il existe une certaine tradition de bénévolat dans le football", précise Stijn Baert. "Mais c’est de moins en moins le cas. Citez-moi un président qui ne songe qu’au prestige et à sa popularité. Moi, je n’en connais pas. Je connais des présidents qui n’étaient soi-disant pas payés. Mais quand le club faisait un gros transfert sortant, ils passaient aussi par la caisse…"