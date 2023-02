Le Standard se défend de mieux en mieux

Il se trouve là un paradoxe, mais une explication. Les Rouches ont fini neuf rencontres sans concéder de but (2-0 contre le Cercle Bruges ; 0-1 à Courtrai ; 1-0 contre Ostende ; 3-0 contre le Club Bruges ; 0-1 à Charleroi ; 3-0 contre l’Antwerp ; 0-3 à Zulte Waregem ; 0-0 à Gand et 2-0 contre Malines) et ils auraient pu faire mieux encore, puisqu’ils ont terminé cinq autres matchs en encaissant un but (1-2 puis 1-1 contre St-Trond ; 1-1 à Seraing ; 3-1 contre Eupen et 1-1 au Cercle Bruges).

À Bruges, Ayase Ueda a marqué, dans les arrêts de jeu, un but “pas si évident” selon Alex Teklak, alors que le but concédé contre Eupen, la semaine avant, avait les allures d’une phase où la concentration a fait défaut.

Larges défaites, mais neuf clean sheets

Cette saison, le Standard ne se défend pas trop mal, mais il a pu avoir quelques trous d’air, comme à Genk (3-1), à Westerlo (4-2) ou plus récemment à l’Antwerp (4-1). Les onze buts concédés lors de ces trois défaites ont évidemment alourdi le bilan, mais l’impression générale est donc que cette équipe est capable de bien défendre, quand on pointe souvent son manque de création, devant.

Après le partage au Cercle Bruges, comme il l’avait fait après le succès contre Eupen, Ronny Deila a mis en avant la qualité qu’a son équipe à ne pas concéder trop d’occasions. Un outil permet de calculer le danger créé, ou subi : l’expected goal, soit la probabilité qu’a une équipe de marquer un but.

Sur base des statistiques de Wyscout, le Standard concède, à son adversaire, 1,34 expected goal par match, ce qui l’installe dans la moyenne de la D1A, derrière l’Union (0,98), Gand, Saint-Trond (1,07), Antwerp (1,11), Genk (1,26), le Club Bruges (1,27) et Anderlecht (1,29).

Onze tirs concédés, mais quatre cadrés, par match

Les Rouches laissent par ailleurs près de onze frappes au but à leurs adversaires par match (10,92), mais moins de quatre (3,92) sont cadrées. Ce n’est pas encore parfait, mais une certaine solidité s’est dégagée cette saison, avec le temps. Et l’impression a été renforcée en ce début d’année.

Avec neuf clean sheets, Arnaud Bodart est le deuxième gardien de ce classement particulier, derrière Jean Butez (Antwerp, 12 matchs sans encaisser). ©PDV

Exception faite du revers à l’Antwerp, les Liégeois n’ont encaissé que quatre buts en cinq matchs en 2023. Ils ont subi moins d’expected goals (1,01 par match, Antwerp compris) que sur la première partie de saison, en 2022 (1,45).

Alex Teklak décrypte les progrès défensifs d’un groupe qui avait concédé 51 buts la saison passée, et 41 la saison avant, en phase régulière. “Le Standard dégage une forme d’assurance, qui laisse penser que ce n’est plus une équipe qui va s’écrouler”, note-t-il.

Un trio défensif plus sûr

Il a fallu le temps de mettre cette notion défensive, collective, en place. Depuis le passage à la défense à trois, lors de la quatrième journée, certains joueurs ont dû prendre leurs marques, pointe Teklak. “Des joueurs comme Donnum et Fossey ont des réflexes offensifs, avec le besoin pour Fossey de s’intégrer à l’équipe. Cela a pu paraître incertain, au début, mais ces joueurs, inattendus à ces postes, ont trouvé leur place.”

En défense centrale, le trio composé de Dussenne, Bokadi et Laifis a disputé la majorité des rencontres. Et s’il a pu être critiqué, il faut lui reconnaître une certaine stabilité ces dernières semaines. Pour Alex Teklak, il faut tenir compte des profils des défenseurs, trentenaires ou presque dans le cas de Dussenne et de Laifis.

”L’âge est là, et donc il y a moins de vitesse. Mais pas moins de volonté, car ces gars ont toujours de l’orgueil. Deila a su tenir compte de ce paramètre, pour ne pas faire jouer l’équipe trop haut, et laisser quarante mètres dans le dos de la défense.” La sortie de route à l’Antwerp avait été d’autant plus spectaculaire que Cimirot avait joué à une place qui n’est pas habituelle et que le pressing, trop haut, avait aspiré tout le bloc. Sans parler de la qualité de l’adversaire, un élément avec lequel le Standard doit encore compter.

L’entraîneur norvégien avait d’ailleurs fait son autocritique après la rencontre, pour revenir ensuite à ce que son équipe maîtrise le mieux. Avec Dussenne, dont la situation contractuelle aurait pu être une difficulté. Cela n’a pas été le cas, et le capitaine, un temps sur le départ, démontre tout son sérieux au fil des semaines.

La défense à quatre, lointain souvenir espagnol

”Laifis est aussi dans une situation contractuelle incertaine (il sera en fin de contrat en juin 2024, NdlR), mais ce sont des gars sérieux, appuie Teklak. Avec Bokadi, qui est devenu le taulier derrière, cela tient la route.”

Un bon gardien, un trio défensif homogène, des ailiers au profil offensif mais qui savent défendre. Le bloc liégeois a pris forme, et l’idée d’un passage à une défense à quatre n’est plus qu’un lointain souvenir espagnol.

”Dans la construction du noyau, on constate qu’il y a plus de joueurs d’intérieur, au milieu, et pas assez de possibilités pour défendre sur les côtés, analyse Teklak, rappelant le constat qu’avait dressé Deila après le stage. Quand tu veux jouer à quatre derrière, il faut des arrières latéraux, mais aussi des joueurs, dans les couloirs, qui savent défendre. Il n’y en a pas assez au Standard, en ce moment.”

Il reste, enfin, la question de la cohésion défensive quand la route va s’élever face à des équipes à la qualité intrinsèque supérieure. “Pour protéger le trio défensif, associer Cimirot à Alzate, pour filtrer au milieu, peut être une idée, cela amènera plus d’équilibre”, conclut Teklak.