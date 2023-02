La crise financière des clubs belges atteint un record: 156 millions € de pertes sur un an

L'Antwerp, pire élève de D1

Le constat est sans appel : malgré une situation déjà alarmante auparavant, la perte s'est aggravée en un an. Alors que les résultats 2020-21 des 25 clubs engagés en D1A et D1B faisaient culminer les pertes cumulées à 139,6 millions €, un an plus tard, ce même total atteint 156 millions €. Un chiffre plus que préoccupant qui confirme que les choses doivent changer, sous peine de courir à la faillite dans de nombreux clubs.

Les bénéfices/pertes des clubs pros de football pour la saison 2021-20222 ©IPM Graphics

Cependant, "la Commission des Licences a établi qu'aucun club n'a commis de manquement à la règle de la perte acceptable" du fair-play financier, précise l'Union belge.

Seuls Charleroi, Bruges, Anderlecht et Courtrai proposent un résultat après taxes positif pour 2021-22. Un constat qu’il faut même nuancer, particulièrement dans le cas d’Anderlecht. Soucieux de rattraper Bruges au sommet du foot belge et très dépensier, l’Antwerp, avec 31,5 millions de pertes, est le plus mauvais élève des deux premières divisions, devant le Standard (- 22,3 M €).

515 millions € de hausses de capital

Reste à voir, maintenant, comment tous les clubs dans le rouge vont s’adapter pour répondre aux nouvelles règles votées par la Pro League en septembre et qui doivent mener à un retour dans le vert d'ici 2027. Car le document de l’Union belge révèle que, pour compenser ces déboires, les clubs ont procédé depuis 2019 à 515 millions € de hausses de capital… dont 114,6 millions € pour le seul Antwerp et 106,4 millions € pour Anderlecht. Mais pas sûr que cela dure de la sorte éternellement.