Union Saint-Gilloise: une bonne nouvelle pour les finances et du neuf au Conseil d'administration

Martinez Klutz intègre le C.A.

En attendant que ces revenus arrivent, c'est à une nouvelle injection de capitaux qu'a procédé le 30 décembre Langford Holdings LTD, la société anglaise propriétaire du club bruxellois qui est codétenue par Tony Bloom, Alex Muzzio et Natalie Smith: 9 millions d'euros ont été ajoutés au capital déjà existant. Pour être plus précis, il s'agit d'une partie de la créance que l'Union avait envers Langford qui a été transformée en capital, diminuant donc la dette du club de 9 millions € juste avant la nouvelle année.

D'autres changements ont été actés cet hiver par le matricule 10: établie en société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) jusqu'à présent, un changement devait être opéré, comme l'exige le nouveau code des sociétés. L'Union est devenue une société à responsabilité limitée (SRL), "tenant compte du fait que l’objet de la société ne correspond pas à la définition de société coopérative énoncée" dans le code des sociétés, explique l'acte notarié.

Martin Klutz (photo LinkedIn) ©DR

Enfin, au niveau du Conseil d'administration du club aussi, il y a du neuf: Martine Klutz, spécialiste bruxelloise du monde bancaire, passée par de hauts postes chez Belfius et ING notamment et aujourd'hui vice-présidente de Capgemini Invent, est devenue administratrice du club en octobre, rejoignant un C.A. déjà composé d'Alex Muzio, Philippe Bormans, Daniel Spreutels et Fabrizio Basano.