Standard: du changement dans l’organigramme du centre de formation

Ce poste, Pierre Locht l’occupera, avec succès puisque le Club Bruges tentera de le débaucher la saison dernière, jusqu’au rachat du Standard par 777 Partners. Les nouveaux propriétaires américains décident alors de nommer Pierre Locht CEO ad intérim du Matricule 16 avant de le confirmer dans cette fonction. Ayant laissé son poste de directeur du centre de formation vacant, l’actuel CEO promeut alors Réginal Goreux qui monte encore d’un cran dans la hiérarchie. Il est accompagné par Maxime Filot, son bras droit, qui devient directeur du recrutement.

À Sclessin, très vite, Pierre Locht a besoin d’aide dans sa qualité de CEO. C’est alors qu’il s’appuie sur Quentin Gilbert, jusqu’alors SLO (Supporter Liaison Officer) du club (poste maintenant occupé par l’ancien Président de la Famille des Rouches, Mario Bronckaerts). Le Liégeois endosse alors la casquette de Chief of staff.

Fergal Harkin est le patron de tout le sportif rouche

L’été dernier, la première recrue de 777 Partners est un nouveau directeur sportif : Fergal Harkin. Pour être plus précis, la vraie fonction de l’Irlandais est Director of Football du Standard. Cela implique évidemment l’équipe première mais aussi le centre de formation dont, techniquement et hiérarchiquement, il en est le big boss.

Fergal Harkin est venu rejoindre Pierre Locht dans l'organigramme liégeois l'été dernier. ©BELGA

Arrivé à Sclessin avec du retard suite à son préavis de trois mois presté au sein du City Fooball Group, Fergal Harkin se concentre avant tout sur la restructuration sportive à Sclessin. Mais ces dernières semaines, le directeur sportif du club a replacé le centre de formation au centre de ses attentions. Dès lors, Harkin a souhaité se reposer sur un bras droit. Depuis un peu plus d’une semaine, ce dernier se nomme Quentin Gilbert. Après avoir aidé Pierre Locht dans sa transition en tant que CEO, ce Liégeois de 29 ans a été nommé Football Operation Director du SL16 Football Campus, de l’équipe U23 (SL16 FC) et des pros.

guillement "Avec Fergal et Réginal, on passe en moyenne 4h par jour ensemble."

” Pour schématiser, il y a une pyramide au sommet de laquelle se trouve Fergal Harkin, c’est lui le patron. En dessous, on retrouve Réginal Goreux qui conserve son statut de directeur sportif du centre, et moi ; En général, on passe plusieurs heures par jour ensemble avec Fergal et Réginal”, nous confie le principal intéressé.

Quentin Gilbert est passé de SLO à Football Operation Director du club en passant par le poste de Chief of staff. ©MICHEL TONNEAU

De son côté, Ingrid Vanherle est recentrée sur le développement du football féminin et du projet Futsal, chers aux nouveaux propriétaires américains mais aussi la gestion du projet e-player. Les parents des enfants inscrits au SL16 Football Campus ont été mis au courant de ces réaménagements au niveau de l’organigramme la semaine dernière.