Étonnant: Anderlecht et le Club Brugeois n’ont plus gagné chez eux depuis… 100 jours!

Personne ne fait pire en Pro League

Le but victorieux de Christophe Lepoint pour Seraing contre Louvain samedi a accentué l’effet étonnant du cap des 100 jours, laissant Bruges et Anderlecht seuls en tête de ce classement des clubs sans victoire chez eux depuis le plus longtemps. Contre OHL, les Sérésiens ont mis fin à une série de… 374 jours sans gagner au Pairay. Il fallait remonter jusqu’au 26 janvier 2022.

Ostende et Eupen, les deux plus mauvaises équipes du moment, attendent un succès à domicile depuis longtemps aussi, mais pas autant que le Club et le Sporting. Les Côtiers “fêteront” l’anniversaire des 100 jours la semaine prochaine, les Germanophones aussi, sauf s’ils battent Malines ce vendredi pour ouvrir la 25e journée en Pro League.

Anderlecht a des choses à se faire pardonner

Les Anderlechtois, d’abord avec Robin Veldman puis avec Brian Riemer, ont gagné cinq matchs sur les douze disputés depuis leur dernier succès au Lotto Park. Mais à chaque à l’extérieur, donc. À Silkeborg en Conference League, au Lierse en Coupe (aux tirs au but), à Charleroi, à Seraing et à Ostende.

À domicile depuis ce dernier succès contre Eupen, c’est un bilan de trois défaites (Genk, Union et Zulte Waregem) et d’un nul (Antwerp). En 360 minutes, les Mauves n’ont marqué que trois buts devant leurs supporters, pour huit encaissés. Un triste spectacle. Ce dimanche (16h) contre Saint-Trond, le Sporting aura beaucoup de choses à se faire pardonner devant son public. Et l’occasion d’enfin clore cette terrible série dans ses installations. Sinon, il faudra attendre la réception de Ludogorets le 23 février ou… le Clasico trois jours plus tard.

Pour Bruges, ce n’est pas encore gagné

Les Blauw en Zwart vont jouer trois des quatre prochains matchs à domicile. Mais la victoire n’est pas encore acquise, loin de là. Ce sera d’abord l’Union vendredi, puis Benfica en Ligue des champions la semaine prochaine et Gand fin février. Que des matchs compliqués qui pourraient encore étirer la série noire.

Si le RSCA à l’extérieur est plus productif que le RSCA à domicile, le bilan brugeois est beaucoup moins contrasté. Depuis la dernière victoire au Jan Breydeystadion contre Ostende, le Club n’a remporté que deux de ses douze matchs. Au Patro Eisden (après prolongations) et à Zulte Waregem. Des résultats calamiteux qui ont poussé Carl Hoefkens vers la sortie et qui ont montré que Scott Parker n’allait pas tout résoudre d’un coup. S’il y arrive un jour.

Maigre consolation : Bruges n’a perdu qu’une seule rencontre à domicile dans son actuelle traversée du désert. C’était contre Saint-Trond en Coupe (1-4). Mais les nuls contre l’Antwerp, Louvain, Anderlecht et Charleroi n’ont pas beaucoup fait vibrer le public du Club, d’ailleurs bien moins bruyant qu’à l’habitude ces dernières semaines.