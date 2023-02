Islam Slimani espère "rester plus que 6 mois" à Anderlecht

L’attaquant a finalement joué une vingtaine de minutes. Sans pouvoir laisser son empreinte sur le jeu. “J’ai tenté d’aider l’équipe au mieux, mais je ne m’étais entraîné qu’une fois avec le groupe et c’était un entraînement léger”, brandit-il en excuse.

Le bilan de son premier match

Il a reçu une vingtaine de minutes de jeu sur le terrain d’Ostende. Pas assez pour convaincre. D’autant plus que les Ostendais étaient dans un temps fort qu’Anderlecht a coupé via le but du break. Slimani n’était impliqué que de loin dans le 0-2.

guillement "Je suis ici pour marquer des buts et aider les jeunes."

Il n’a gagné qu’un seul de ses huit duels, dont aucun dans les airs, sa force. L’Algérien n’a touché qu’un seul ballon dans le rectangle.

“Mais je ne me mets pas de pression, dit-il après son match. Je sais pourquoi je suis ici : marquer des buts et faire mon job.”

Son arrivée à Anderlecht

L’attaquant a également levé un coin du voile sur son transfert. “J’ai choisi Anderlecht, car c’est le plus grand club de Belgique. Le groupe est jeune et les joueurs veulent progresser. Je peux leur apporter mon expérience. Ils ont besoin d’être encadrés et je vais tenter de les guider au mieux.”

Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, l’ancien club de Slimani, a expliqué que son départ de l’équipe n’était pas prévu, mais que le joueur voulait s’en aller, visiblement convaincu par l’occasion que lui a offerte Anderlecht.

Les perspectives de sa saison

Le DS français a ajouté à L’Équipe qu’il “en attendait plus de la part de Slimani”. Anderlecht sait que son nouvel attaquant est un pari risqué vu son manque de forme.

L’international algérien devrait être sur le terrain d’entrée de jeu face à Saint-Trond ce week-end. “Je suis très bien physiquement, affirme-t-il. J’ai joué beaucoup de matchs avec Brest. Je m’entraîne tous les jours et je peux jouer 90 minutes sans aucun problème. Je dois maintenant apprendre à connaître les joueurs et le staff. ”

Il affirme préférer des victoires à un total de buts, mais ne cache pas une ambition à plus long terme malgré son âge, 35 ans en fin de saison. “J’espère rester à Anderlecht plus que six mois.” Il devra prouver sa valeur dès les semaines à venir.