Inarrêtable, l’Union enchaîne un 20e match sans défaite en compétition belge

Vertessen, quelle entrée

Mais il n’y a pas que la victoire qui fera plaisir à Karel Geraerts, ce dimanche. Quatre jours après avoir émergé en fin de demi-finale aller face à l’Antwerp (1-0), l'entraîneur a laissé pas mal de titulaires habituels au repos : pas de Kandouss, Van Der Heyden, Lazare, Lapoussin ni Nilsson dans son onze de base. Et la très bonne nouvelle pour le T1, c’est que son équipe n’en a pas moins dominé son sujet et Zulte. Machida, Puertas et Vertessen, surtout, lui ont montré qu’ils constituent plus que des plans B. Avec une mention spéciale à Yorbe Vertessen, auteur de deux passes décisives, déjà, pour sa première titularisation. L’attaquant belge prêté par le PSV pour suppléer le départ de Vanzeir aux USA était déjà monté au jeu mercredi en Coupe. Il a réussi sa véritable première et semble s’adapter très rapidement à sa nouvelle équipe, comme souvent quand l’Union recrute un petit nouveau.

Quatre matchs sans encaisser

L’autre “renfort”, c’est Koki Machida, blessé quasiment toute la première moitié de saison et qui revient bien depuis quelques semaines. Ce dimanche, le défenseur japonais a très bien remplacé Van Der Heyden et confirmé en rappelant sa facilité technique et sa justesse qu’il représente une option pour le futur, si le défenseur belge s’en allait. Il est prêté par Kashima Antlers depuis un an maintenant, et on n’imagine pas l’Union ne pas lever l’option dont elle dispose. Seul “nouveau” titulaire en difficulté, Sykes, qui a montré une certaine maladresse, alors qu’Adingra, sur l’aile, a confirmé ses qualités mais aussi son besoin de soigner la finition.

Le groupe de Geraerts vient d’enchaîner un quatrième match sans encaisser, pour couronner le tout. Zulte, victime consentante ce dimanche, n’est pas du niveau d’un Bruges, c’est certain, mais la dynamique unioniste est idéale avant d’aller au Club, vendredi. Et, d’enfin, gagner face à l’équipe de Mignolet.