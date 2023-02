Des coups sont échangés de part et d’autre tout au long du premier acte. Aucune des deux équipes ne se montre réellement dangereuse : un seul tir cadré est à signaler sur l’ensemble des 45 premières minutes.

Le Club de Bruges parvient à plusieurs reprises à progresser jusqu’à la surface anversoise, sans jamais trouver la dernière passe ou le bon espace pour se créer une opportunité. L’Antwerp ne parvient pas à mettre de rythme et ne performe pas dans les reconversions offensives.

Seulement trois tirs cadrés

À la reprise, Vincent Janssen réveille enfin le public du Bosuil d’une frappe soudaine de l’extérieur de la surface, mais Simon Mignolet est attentif (48e). La physionomie du match ne change pas davantage : la rencontre est hachée par des fautes, et la qualité technique est polluée par des pertes de balle et des dégagements.

On s’ennuie ferme, et on n’a pas l’impression d’assister à un match au sommet. Les deux équipes semblent se contenter d’un partage. L’Antwerp pousse en toute fin de rencontre et se procure une ultime opportunité d’ouvrir le score dans le temps additionnel : Kerk adresse un centre dans la surface au second poteau. Ritchie De Laet reprend ce ballon de volée, mais le cuir passe loin du cadre (90e+1).

La rencontre se termine sur un partage logique et sans frisson. Les Blauw en Zwart ne se sont procuré qu’un tir cadré en toute fin de rencontre ; l’équipe de van Bommel n’en a de son côté cadré que deux.

Le Royal Antwerp reste troisième au classement, le Club de Bruges quatrième.