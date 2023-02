Genk se montre diablement efficace face à Gand, les recrues nigérianes décisives

Genk va rapidement répliquer. À la 23e minute de jeu, Hrosovsky adresse une merveille de passe vers Joseph Paintsil, seul face à Nardi. Le talentueux Ghanéen mystifie le gardien d’un dribble et pousse le ballon au fond des buts (1-1, 23e).

S’il y a eu peu d’occasions, le niveau de football affiché par les deux équipes est plaisant. Seules deux frappes ont été cadrées, chacune soldée par un but.

Les remplaçants de Genk décisifs

En seconde période, Genk est peu dangereux mais parvient tout de même à prendre l’avantage sur sa seule occasion. Trésor déborde sur la gauche et adresse un centre parfait vers Yra Sor, monté en jeu. Le Nigérian recruté cet hiver réussit son coup de tête et double la mise (1-2, 68e).

L'équipe de Wouter Vrancken n’est pas à l’aise dans sa gestion de fin de match, mais va tout de même réussir à enfoncer le clou. Bien placés dans la partie adverse, les joueurs de Genk combinent bien. L’autre recrue nigériane, Tolo Arokodare, lui aussi rentré en jeu, est parfaitement servi pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-3, 87e).

Les Buffalos vont réduire la marque dans la foulée. Sur un coup-franc joué vite, un ballon est envoyé dans la surface genkoise. Vandevoordt manque sa prise de balle en se heurtant Lemijic lors de sa sortie. Laurent Depoitre suit derrière et réduit le score (2-3, 88e).

Malgré ce sursaut, le score ne changera plus. Genk a fait la différence via ses individualités et continue sa cavale en tête du championnat. Nouvelle défaite de Gand, la quatrième depuis janvier. Les Buffalos, actuels cinquièmes, ne profitent décidément jamais des pertes de points de Bruges pour se faire une place dans le top 4.