Il a perdu plus de ballons qu’à l’habitude et s’est montré mécontent, à l’image de son petit geste de mauvaise humeur sur Storm (20e). Mais il a remis Charleroi dans le match avec un doublé en deux minutes (65e et 67e).

Koffi 6

Impuissant devant Storm (1-0, 5e), il est ensuite sauvé par son poteau (15e). Belle claquette sur la reprise de Verstraete (34e) puis attentif sur le tir croisé de Mrabti (56e).

Bager 3

Il se fait avoir trop facilement dans son dos par la superbe passe de Mrabti qui amène le 1-0 (5e). Constamment en difficulté face à Storm, il a cédé sa place dès la pause…

Marcq 5

Meilleur Carolo la semaine dernière, il n’a pas apporté la même sérénité ni la même sûreté ce dimanche. Match plus facile une fois Charleroi en supériorité numérique.

Boukamir 4

Il se loupe sur sa première intervention (le terrain n’aidait pas) et a dégagé une impression d’insécurité, à la fois dans les duels et techniquement. Un jour moins bien.

Nkuba 5

Il avait une revanche à prendre après sa piètre mi-temps du week-end dernier mais celle-ci fut à nouveau poussive avec beaucoup de courses défensives. C’est lui qui provoque l’exclusion directe de Schoofs (41e). Quelques éclaircies ensuite et énormément d’efforts.

Ilaimaharitra 5

Il a tenté tant bien que mal dans l’entrejeu mais n’a pas eu l’impact escompté sur le match. Plus à l’aise avec plus d’espace après la pause.

Kayembe 5

Hairemans a limité ses sorties vers l’avant. Il aurait dû amener davantage de centres.

Heymans 5

Un premier centre dangereux après 34 secondes puis deux coups de tête en position compliquée (6e et 31e). Un peu brouillon dans sa connexion avec l’équipe.

Mbenza 4

Il perd le duel à la base du 1-0 et a été très peu inspiré offensivement. Mazzù l’a laissé aux vestiaires dès la pause.

Bayo 6

Intéressant dos au but, il est parfois redescendu pour participer au jeu. Il a (enfin) reçu des ballons plus exploitables après l’exclusion malinoise, dont une tête sur Coucke (56e) et une autre, sur corner, de peu à côté (90e).

Knezevic 6

141 jours après sa dernière apparition avec le Sporting, le Serbe aurait évidemment espéré un autre contexte pour monter au jeu. Il n’a pratiquement pas été sollicité défensivement. Sa tête sur corner est sauvée sur la ligne par Ngoy (76e).

Van Cleemput 7

L’ancien Malinois, monté à la pause, avait pour mission d’arpenter le flanc droit et d’amener des centres. Celui sur le 2-2, signé Zorgane, était parfait. Mentalité de guerrier.

Stulic 6

Il a déjà prouvé son engagement total avec plusieurs tacles défensifs, dont un qui lui a coûté un carton jaune (55e). Dommage qu’il ne conclut pas devant Coucke (78e).

Felice Mazzù 5

Comme il y a huit jours contre l’Union, il n’a pas hésité à effectuer plusieurs changements dès la mi-temps. Preuve aussi que ses choix de départ (et/ou les prestations de plusieurs titulaires) n’étaient pas tous bons.