Les Zèbres entament une nouvelle saison

Il faudra donc gagner à Malines et tant pis si le public de l’AFAS Stadion peut jouer son rôle. “Le public porte son équipe et lui permet d’être tourné vers l’offensif, analyse Felice Mazzù. Mes joueurs ont assez d’expérience. Ils ont su faire face au public bruyant de Bruges avec un public bruyant.”

Outre les fans, les hommes de Steven Defour présentent des qualités considérables. “Les Malinois disposent d’un jeu atypique. Ils aiment attirer le surnombre sur un côté pour renverser ensuite rapidement le jeu. Sur les transitions offensives, Storm, Ngoy et Mrabti vont très vite. Ce sont des joueurs de verticalité. Il faudra être organisé et veiller à la rigueur de nos positionnements.”

Le demi-finaliste de la Coupe de Belgique a des atouts, mais également des lacunes. Irrégulier, il se situe au classement dans les mêmes eaux que leur adversaire du jour. Au final, on aurait pu écrire que l’affrontement opposait deux équipes qui se ressemblent.

Bayo est prêt

La formulation est-elle identique après le mercato carolo ? Avec la venue de Bayo et Štulić, Charleroi semble armé pour rattraper son retard sur le top 8. Mazzù, lui, se satisfait en tout cas du recrutement. “La fin du mercato n’a pas été évidente, comme pour tout entraîneur. J’étais pressé de retrouver un groupe définitif. Je suis très satisfait des arrivées. Les choix ont été judicieux.”

S’il apparaît fort peu probable que Štulić puisse commencer la rencontre malgré sa mi-temps jouée avec l’équipe nationale serbe A' dimanche dernier, Bayo est prêt pour débuter directement derrière les casernes. Au mois de janvier, l’Ivoirien a été titularisé lors de chaque rencontre de Watford. Les 202 minutes accumulées lui permettent de ne pas devoir courir après sa forme physique.

Son acolyte est lui aussi prêt à jouer, même si le Radnicki Sis, son ancien club, a stoppé son championnat le 12 janvier dernier. Mazzù l’a découvert ce jeudi. “C’est un bon garçon. On a parlé de ma philosophie et de sa semaine compliquée. Ce n’était pas évident pour lui avec les tests physiques et le voyage. C’est un profil qui va nous aider, car on ne l’avait pas.”

Des Zèbres plus équilibrés

Ses qualités sont, en effet, intéressantes et le joueur a déjà marqué les esprits lors de son premier entraînement. Si la question de sa complémentarité avec Bayo n’est pas encore posée, elle semble évidente au vu des qualités intrinsèques des deux joueurs.

Avec ces renforts conjugués à l’écrémage du noyau où des joueurs en manque de temps de jeu ont pu trouver une solution, les Sambriens semblent plus forts et davantage équilibrés. “Tout le monde doit être concerné. Les meilleurs joueront. On doit prendre des points et ne pas se précipiter à faire n’importe quoi.”

Il ne reste plus qu’à transposer ce discours sur le terrain. Avec une victoire à Malines, Charleroi entamerait de la meilleure des manières sa “nouvelle” saison.