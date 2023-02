Eupen accroche Westerlo (1-1), un bon point pour les Pandas

Plutôt bien en place, les Pandas ne laissaient pas grand-chose à Westerlo. Ils mettaient même la pression (contenue) sur les Anversois aux alentours de la 25e, sans toutefois se montrer très dangereux. Les hommes de Still continuaient à grandir dans le match, Christie-Davies centrait pour Charles-Cook, mais celui-ci frappait à côté (35e). Les visiteurs avaient laissé passer l’orage. La fin de la mi-temps était à leur avantage et ils ouvraient la marque à la 44e, via un Nene opportuniste, suite à un moment d’égarement de Gary Magnée.

Pas résigné, Eupen héritait d’une grosse possibilité à la 52e, mais Bolat sortait la frappe de N’Dri. Les Pandas allaient ensuite hériter d’un penalty suite à une faute de Tagir sur ce même N’Dri. Stef Peeters le convertissait en force via la transversale (1-1, 68e). À un petit quart d’heure du terme, Edward Still injectait du sang frais offensif pour tenter d’aller chercher les trois points. Mais les Eupenois pouvaient finalement être heureux d’en conserver un, qui risque bien de compter dans la course au maintien.

Arbitre : M. Denil

Cartes jaunes : Peeters

Buts : Nene (0-1, 44), (Peeters 1-1 sur pen, 68e)

AS EUPEN : Moser, Magnée, Paeshuyse, Bessilé, Diakité (90e Van Genechten), Davidson, Peeters, Baiye (46e Déom), Christie-Davies (63e Bitumazala), Charles-Cook (77e Preljak), N’Dri (77e Davo).

WESTERLO : Bolat, Reynolds, Neustaedter, Tagir, De Cuyper, Madsen (90e+1 Seigers), Van Eenoo, Fixelles (76 Vetokele), Nene (90e Gümüskaya), Jordanov (76e Dierckx), Vaesen.