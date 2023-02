À l’inverse, le Standard ne s’est plus imposé en déplacement depuis celui à Zulte Waregem (0-3) le 29 octobre dernier. Depuis, les Liégeois restent sur deux défaites (2-0 à Eupen et 4-1 à l’Antwerp) et deux partages (0-0 à Gand et 1-1 à Seraing). Pour ce match très important dans la course au top 8, Ronny Deila pourrait reconduire le 11 qui a battu Eupen la semaine dernière. Dragus et Tapsoba partis, les solutions offensives sur le banc ne sont pas nombreuses. Ibe Hautekiet pourrait être repris pour la première fois.