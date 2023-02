BRUGGE, BELGIUM - FEBRUARY 04 : Vanhoutte Charles forward of Cercle Brugge battles for the ball with Alzate Steven midfielder of Standard Liege during the Jupiler Pro League match between Cercle Brugge and Standard de Liege on February 4, 2023 in Brugge, Belgium, 04/02/2023 ( Photo by Peter De Voecht / Photo News ©PDV

Alzate 7

De nouveau seul devant la défense, le Colombien a touché énormément de ballons et a bien régulé le jeu de siens. Une prestation à confirmer dans les plus gros matchs qui attendent les Rouches en février.

Bodart 6

Une bonne sortie aérienne, mais aussi une autre totalement loupée, et un arrêt sur la frappe de Denkey en première période. Après la pause, il détourne bien le coup-franc de Siquet.

Dussenne 6

Le capitaine a parfois été gêné par le pressing constant des attaquants adverses qui avaient pour consigne de causer le plus de soucis aux défenseurs liégeois.

Bokadi 6

En première période, il est surpris par Denkey à qui il laisse le loisir de déclencher sa frappe avant de se racheter en la détournant sans quoi c’était 1-0.

Laifis 6

Sobre et efficace, le Chypriote n’a pas pris de risque et a coupé plusieurs angles de passe dangereux.

Melegoni 6

Plutôt dans de bonnes dispositions sur le flanc droit à partir duquel il a bien combiné avec Fossey et Balikwisha, l’Italien a dû sortir sur blessure à la pause.

Fossey 6

L’Américain était, lui aussi, soumis à un rude pressing mais il s’en est très bien tiré.

Balikwisha 5,5

Quelques bonnes combinaisons avec Melegoni en première période mais il a souvent éprouvé des difficultés dans le débat physique imposé par ses adversaires.

Zinckernagel 7

Un double visage pour le Danois. Méconnaissable avant le repos tandis qu’il prenait place sur le flanc gauche, le joueur prêté par l’Olympiacos a été bien plus inspiré après la pause lorsqu’il a été replacé dans l’axe. C’est lui qui provoque le penalty et le transforme. Deuxième but en deux semaines.

Dönnum 6,5

De belles initiatives en première mi-temps avec notamment deux passes bien senties dans l’espace pour Ohio qui auraient pu faire mouche. Il a ensuite bien travaillé en perte de balle.

Ohio 6,5

De très bons appels et de bonnes courses, il s’est ménagé les deux plus belles opportunités des siens avant le repos. Sa sortie avant l’heure de jeu posait tout de même question. Sa profondeur a manqué après sa sortie.

Canak 6,5

S’il retravaillera ses remises en jeu, le Verviétois a apporté de la vivacité, dans un autre style que Melegoni. Cela aurait pu payer si son épaule droite n’avait pas été hors-jeu…

Perica 6

Il a bien cru avoir inscrit son deuxième but en deux matchs mais le VAR en a décidé autrement. Il se procure ensuite une autre occasion mais sa frappe est trop molle. Il perd par contre son duel aérien qui précède l’égalisation du Cercle.

Cimirot 6,5

Bien monté au jeu, le Bosnien était à la base du but annulé pour hors-jeu de Perica.

Deila 7

Une tactique qui a posé des soucis à son adversaire et des changements payants mais Ueda est venu gâcher la fête.