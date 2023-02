Ses interventions, pendant le mercato, étaient toujours une occasion de guetter ce qu’il attendait comme renfort – surtout un attaquant – même s’il a toujours dit que le club n’allait “pas acheter pour acheter”.

Au surlendemain de la clôture du marché, et alors que seul Ibe Hautekiet, un défenseur, est arrivé, tout le monde était curieux d’avoir la réaction de l’entraîneur norvégien, pour entendre son bilan. Après avoir glissé dans un sourire que “vous (les journalistes) en saviez plus que moi” sur les potentiels renforts, il n’a laissé apparaître aucun signe d’agacement.

guillement On rêve de se battre pour le top 4

Au contraire, son discours a été plutôt rassembleur. “On sait que la situation financière est comme elle est, et on a fait un mercato en fonction de nos attentes et de nos ambitions. Si on jouait le titre ou qu’on était engagé en Europe, il aurait fallu plus.”

Mais le Standard n’en est pas là, ni sur la scène européenne, ni dans la course au titre. Il se concentre sur sa course au top 8, mais il ne faut pas trop pousser le technicien norvégien pour qu’il évoque le top 4. “L’objectif est d’être parmi les huit premiers, car on sait que le cinquième (le premier des Europe playoffs) pourrait jouer contre le quatrième (des champions playoffs) pour un ticket européen. Mais on rêve de se battre pour le top 4.”

Le match d’après-mercato emmènera les Rouches au Cercle Bruges, où le Standard n’a plus perdu depuis le 26 décembre 2010, en championnat, soit une série de huit matchs (sept victoires et un partage).

La dernière victoire des Rouches en déplacement, cette saison, commence toutefois à dater. C’était le 29 octobre à Zulte Waregem (0-3). Après deux défaites et deux partages, le succès serait une bonne manière de confirmer que ce groupe est dimensionné pour avoir quelques ambitions.

guillement Pas d'attaquant? Je ne suis pas déçu

Ronny Deila s’est d’ailleurs attaché à rappeler tout le bien qu’il pense de ses joueurs. “Ce groupe est excitant, l’ambiance de travail est très bonne”, a lancé le Norvégien. Il n’y a pas eu d’attaquant amené ? “Je ne suis pas déçu”, a-t-il assuré, tendant une perche pour le futur quand il a glissé : “Je veux faire grandir cette équipe et voir devant.”

Après l’absence de réel renfort cet hiver, a-t-il reçu des garanties pour l’été prochain ? “Non. Mais il faut comprendre que le marché est compliqué. En Norvège, certains jeunes joueurs partent pour trois millions. On doit faire attention à la manière dont on dépense l’argent, et être intelligent pour faire gagner à nos joueurs de la valeur.”

Le Standard se relance dans la course aux huit premières places, avec un noyau qui ne bougera plus, mais qui devra se bonifier pour encore grandir. “On a fait un super boulot depuis six mois, a encore appuyé Deila. On a nettoyé le groupe, et on va solidifier les fondations pour le futur.”

Dans ce même élan optimiste, Aron Donnum a complété : “Ce sont les gens de l’extérieur qui parlaient beaucoup du mercato. Nous, dans le vestiaire, on n’en parlait pas trop. On se connaît de mieux en mieux et on veut encore progresser.” Jusqu’où ? C’est bien la question.