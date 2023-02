Karel Geraerts satisfait du mercato de l’Union : “Nous avons réussi à ne pas déstabiliser le noyau”

Alors que Dante Vanzeir est devenu officiellement un joueur des New York Red Bulls ce vendredi, le meilleur coup du mercato de l’Union s’est peut-être joué à une centaine de kilomètres de Bruxelles du côté de Genk… Le départ de Paul Onuachu (16 buts en 19 matchs) vers Southampton affaiblit l’actuel leader de D1A qui est suivi de sept points par l’Union au classement. “Onuachu ne jouait pas chez nous donc son départ ne m’inquiète pas trop pour mon équipe, lance-t-il avec un petit sourire. Il était important pour Genk mais il va être remplacé par un joueur avec un profil du même style (NdlR : Tolu Arokodare) qui devra s’adapter au championnat belge. Mais Genk a aussi d’autres solutions dans son groupe… Je ne vais de doute façon pas faire leur boulot, ils savent ce qu’ils font. La situation avec Onuachu me fait un peu penser à celle de Vanzeir : le joueur voulait partir et les clubs ont rapidement trouvé un accord. Cela se passe comme cela en football.”

Karel Geraerts est aussi revenu sur la situation compliquée de José Rodriguez qui a été reversé dans le noyau B par la direction du club après son refus de rejoindre l’Hapoel Tel Aviv (D1 israélienne). “Il ne sera plus utilisé d’ici la fin de la saison, avance Geraerts. Il n’est actuellement plus avec nous. Il a parlé avec le club et ce sont à eux de s’organiser sur son cas.”

Une défense solide

Avec ce groupe aussi quantitatif que qualitatif, Karel Geraerts va tenter de réaliser un seizième match sans défaite en championnat, face à Zulte Waregem. Pour cela, l’Union peut compter sur une défense plus solide que jamais qui a réalisé cinq clean-sheets sur les six dernières sorties, dont trois de suite. “Je ne dirais pas que notre défense est plus forte qu’en début de saison, commente Geraerts. Je pense surtout que nous faisons moins d’erreurs individuelles et collectives. Notre solidité défensive nous donne une grande confiance.”

Si le trio Kandouss-Burgess-Van der Heyden a été titularisé lors des deux dernières sorties, Machida et Sykes sont aussi présents et devraient encore recevoir du temps de jeu d’ici la fin de la saison vu les échéances qui arrivent. “Cela me rend parfois triste de devoir mettre Machida ou Sykes en tribune. Mais cela montre que notre noyau est bien chargé. Nous aurons de toute façon besoin de tout le monde et ils ont tous montré qu’ils avaient le niveau pour être titulaires. À moi de faire les choix et de parler avec ceux qui jouent moins quand c’est nécessaire.”

Un cran plus haut, les milieux de terrains et les joueurs offensifs réalisent aussi un gros travail défensif. Cela a encore été le cas face à l’Antwerp en Coupe mais aussi lors des précédentes sorties de l’Union où chaque joueur se bat réellement pour le collectif. “Il faut toujours réussir à trouver le bon équilibre, conclut Karel Geraerts. Je veux par exemple que nos attaquants défendent mais sans les brûler car leur travail reste d’être dangereux dans la zone de finition. C’est pareil avec les milieux : un joueur comme Teuma doit être dangereux avec le ballon car c’est son point fort et doit en même temps trouver la bonne balance pour être présent défensivement. J’ai la chance d’avoir des joueurs qui savent parfaitement ce qu’ils doivent faire sur un terrain. Et cela se reflète dans les résultats.”