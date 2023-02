Au Standard, il y a 15 buteurs, mais pas (encore) un grand buteur

Stipe Perica, avec quatre réalisations, pourrait aussi rejoindre le total de Dragus. Un Rouche passera-t-il même la barre des dix buts au terme de cette saison ? Ils sont en tout cas quinze à avoir déjà marqué au moins un but, aux deux tiers de la phase classique, ce qui est la preuve que le danger peut venir de partout. Mais…

Ce qui est frappant, depuis plusieurs saisons, c’est qu’aucun buteur ne se dégage réellement en bord de Meuse. Selim Amallah avait fini la saison 2020-21 avec dix buts, et ils étaient trois joueurs (Maxime Lestienne, Amallah et Renaud Emond), avec sept réalisations chacun, au terme de la saison 2019-20, interrompue en raison du coronavirus.

Les derniers buteurs : Emond, Orlando Sa et Batshuayi

Il faut remonter à la saison 2018-19 pour trouver la trace d’un joueur capable de scorer plus de dix fois : Emond avait alors planté 13 fois, un total encore éloigné de ceux d’Orlando Sa (17 buts en 2016-17) ou de Michy Batshuayi (21 buts, en 2013-14).

À la recherche d’un attaquant dans les dernières heures du mercato, le Standard n’a pas trouvé son oiseau rare, mais il a perdu l’équivalent de dix buts marqués, sur les trente-sept inscrits cette saison, avec les départs de Dragus (4 buts), Amallah (4), Nicolas Raskin (1) et Abdoul Tapsoba (1).

D’autres clubs ont aussi perdu leurs meilleurs buteurs, à l’image de Genk (Onuachu), l’Union (Vanzeir), Anderlecht (Fabio Silva) ou Westerlo (Foster), ce qui est une manière de rappeler que cela arrive aussi chez les autres.

Neuf joueurs à un but

Il y a deux manières de voir le problème qui se pose à Ronny Deila. La manière optimiste serait de dire que les buteurs sont nombreux, donc la menace est plurielle. Derrière le meilleur réalisateur Zinckernagel, Perica (4 buts), Dussenne (4) et William Balikwisha (3) ont scoré plus d’une fois. Tous les autres, Aron Donnum, Cihan Canak, Kostas Laifis, Steven Alzate, Noah Ohio, Marlon Fossey et Renaud Emond sont à une seule réalisation.

Cela relativise sérieusement l’idée du danger multiple. Avec la modification du système de jeu, pour passer au 3-5-2, les joueurs offensifs auront peut-être plus d’opportunités à saisir. Donnum n’en fait d’ailleurs pas une fixation. “On ne doit pas se dire qu’il faut absolument un buteur, évacue-t-il. On doit se concentrer sur ce qu’on sait faire, en équipe, et comment s’améliorer. Tant qu’on gagne, c’est le principal.”

guillement Pour être performante, une équipe a besoin d'un bon gardien et d'un attaquant qui marque

Son entraîneur est certainement d’accord avec la dernière phrase, l’essentiel est de gagner. Mais Ronny Deila complète tout de même : “On ne marque pas assez. Pour qu’une équipe soit performante, on doit avoir un joueur qui marque et un gardien performant. Le gardien, on l’a, avec Arnaud (Bodart). Devant, on a Stipe, mais aussi Noah. On doit les mettre dans les dispositions pour qu’ils marquent plus de buts.”

Conscient de la nécessité d’être plus performant encore devant, le technicien norvégien veut aussi s’appuyer sur les autres joueurs offensifs. “On a besoin de menaces pour attaquer le rectangle, et avoir la bonne manière de finir les actions.” Le changement de système a été une piste qui a satisfait Deila, qui a relevé 25 centres lors du match contre Eupen.

D’ici au terme de la saison, de nouveaux buteurs vont-ils sortir du bois ? Osher Davida est le seul élément offensif qui n’a pas encore trouvé le chemin du but. Il ne sera toutefois pas nécessaire de finir avec vingt buteurs différents, comme en 2015-16, si Perica, Ohio ou Zinckernagel font progresser leur total.