Vakoun Bayo de retour à Charleroi : « Je savais que je reviendrais un jour »

Fin janvier, à quelques heures de la fin du mercato, l’Ivoirien apprenait à sa grande surprise qu’il pouvait se trouver un club pour finir la saison, sous peine de souvent cirer le banc jusqu’en juin. Cet exil forcé, bien que temporaire, lui permettra, il l’espère, de relancer "Charleroi-la-famille", de retrouver plaisir et confiance et d’achever "ce qu’il avait entamé". Une aubaine, aussi, pour un Sporting dans l’absolue nécessité de dénicher un attaquant qui marque.

Vakoun, avec quel sentiment êtes-vous de retour à Charleroi ?

Un sentiment de joie. Je suis très heureux parce que j’ai toujours pensé que je n’avais pas achevé ce que j’avais entamé ici.

C’est-à-dire ?

Charleroi m’a permis de me relancer après mon passage à La Gantoise et je voulais rester plus longtemps. J’avais un contrat de quatre ans, donc je pensais poursuivre ici, et pourquoi pas essayer de devenir européen avec le Sporting, mais tout est allé très vite.

Trop vite ? Auriez-vous dû confirmer avant ce transfert à Watford ?

Je me le suis dit… Mais dans le football, vous n’avez pas toujours le choix. Je ne pouvais pas refuser Watford. Le plus important, c’est d’être de retour. Et heureux d’être là.

Mais vous n’imaginiez pas revenir si vite…

(Il coupe) Je n’imaginais pas partir si vite ! Les choses se sont faites très rapidement et très naturellement. Vous avez raison, je ne savais pas que j’allais revenir si vite, mais je savais que je reviendrais un jour. C’était sûr.

Un prêt sans option, ça change l’approche, mentalement ?

Je n’y pense pas. L’avenir nous dira ce qu’il adviendra, mais ma seule préoccupation est de permettre à Charleroi de retrouver sa vraie place dans ce championnat, c’est-à-dire au moins dans le top 8.

Vous devez incarner le buteur tant attendu par tout un club. C’est signe de confiance mais aussi de pression…

La pression fait partie du football. Partout. Tout le temps. À mes débuts, j’avais eu besoin d’une période d’adaptation avant de marquer des buts. Aujourd’hui, je vais faire tout ce qui est en ma possession pour que cela se fasse le plus rapidement possible.

La saison dernière, vous deviez succéder à Shamar Nicholson. Ici, vous succédez… à pas grand monde puisqu’aucun attaquant ne s’est imposé depuis votre départ.

Je viens me remplacer moi-même (sourire). Je ne peux pas dire que les attaquants présents n’ont pas réussi à s’imposer. Dans une carrière, selon le caractère du joueur et l’environnement autour de l’équipe, certains ont besoin de plus de temps. D’ailleurs, rien ne dit que je ferai mieux que lors de mon premier passage. Mais je pense avoir les qualités pour aider l’équipe.

Dès dimanche à Malines ?

Je m’entraîne sans souci et je suis prêt. Le coach décidera.

Un duo Bayo – Stulic, ça peut fonctionner ?

Je pense que ça pourrait faire mal, oui. Je lui souhaite en tout cas de bien s’adapter et de trouver ses marques. Je l’ai vu à l’entraînement et c’est clairement un bon finisseur. Je pense qu’il va beaucoup nous apporter.

L’effectif est grosso modo le même que la saison dernière mais le coach a changé…

Felice Mazzù, je le connaissais déjà de nom, évidemment, et on a fait connaissance ces derniers jours. On a discuté dans son bureau. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi, le système dans lequel il voulait m’utiliser… Il m’a demandé d’apporter de la profondeur, et ça tombe bien parce que c’est une chose naturelle chez moi.

Revenons à Watford. Vous avez inscrit quatre buts cette saison et vous étiez titulaire en janvier. Comment est-ce possible que le club vous demande soudainement de partir ?

J’ai joué les derniers matchs parce qu’il y avait pas mal d’indisponibilités. Mais un jour, alors que j’avais demandé une entrevue avec le coach pour savoir ce qu’il attendait de moi pour la suite, il m’a signalé que le club allait transférer des attaquants, et que je n’aurais pratiquement plus de temps de jeu après le mercato. La meilleure chose à faire était donc de partir en prêt.

Ça a dû être l’incompréhension…

Oui, j’étais choqué. D’autant plus qu’initialement, ce n’était pas le sujet de ma discussion avec le coach.

C’est presque une récurrence dans votre carrière qu’un entraîneur ne croit pas en vous, mais vous parvenez souvent à faire vos preuves dans le club qui vous donne votre chance…

C’est vrai que j’ai déjà vécu cette situation (sourire). Mais je suis un compétiteur et je n’ai pas peur de ce qu’un coach peut penser de moi. Ce n’est pas ce qui m’anime.

Éprouvez-vous aussi un sentiment d’inachevé avec Watford ? Un goût de trop peu ?

Mes chiffres ne sont pas si mauvais pour un championnat que je découvrais. Avant la Coupe du monde, on jouait tous les deux-trois jours, un rythme auquel je n’étais évidemment pas habitué, d’autant plus que la Championship est très intense. Et j’ai régulièrement été ralenti par des petits pépins physiques aux ischios, mais je pense que mes six mois là-bas ne sont pas si négatifs. J’y ai énormément progressé. Je vais retrouver l’atmosphère familiale de Charleroi et cela va me donner encore plus de confiance.