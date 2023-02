Jorge, le papa de Fabio, donne la version des Silva: "Je ne tolère pas des mensonges au sujet de mon fils"

Le prélude : “Nous avons choisi Anderlecht, pas l’inverse”

Jorge Silva : “C’est important de connaître les antécédents du passage de Fabio à Anderlecht. Cela n’a pas été facile de convaincre Wolverhampton de le lâcher. Le propriétaire chinois aime Fabio. Il a payé beaucoup pour lui. Il a dit qu’il était patient. Mais vous connaissez les jeunes : ils sont impatients. Et Fabio n’avait presque pas joué lors de sa deuxième saison à Wolverhampton. Et donc, son agent Carlos et moi-même nous sommes mis au boulot pour lui trouver le club de location parfait.”

”Pendant trois mois, on a analysé en détail plusieurs options. On est venu voir plusieurs matchs d’Anderlecht au stade, dont la finale de la Coupe. Notre choix est tombé sur Anderlecht, même si ce n’était pas la meilleure équipe de Belgique, vu les millions que la Ligue des champions rapporte chaque année à Bruges. Nous avons choisi Anderlecht, et non l'inverse.”

guillement On était charmé par le football attrayant de Kompany, avec deux attaquants, comme Zirkzee et Kouamé.

”On était charmé par Kompany, par son football attrayant et offensif, par son système avec deux attaquants, comme avec Zirkzee et Kouamé. On a contacté la cellule scouting d’Anderlecht, qui était aussitôt sous le charme de Fabio. Le projet que le club nous a présenté était le suivant : une équipe jeune et ambitieuse, qui veut gagner des trophées comme dans le passé et qui veut retrouver la magie. On en était convaincu : ce projet correspondait aux besoins de Fabio.”

”Finalement, Kompany n’est pas resté. Mais le club nous a aussitôt rassurés : Mazzù était le meilleur entraîneur de Belgique, avec les mêmes idées offensives que Kompany. Et donc, on a signé. Les deux premiers mois ont répondu à nos attentes. Même si l’équipe ne jouait pas de façon fantastique, elle gagnait et Fabio marquait. Puis, cela a commencé à moins bien tourner et Anderlecht a encore changé de coach.”

Selon Jorge Silva, Riemer donnait surtout des tâches défensives à son fils. ©NVE

Riemer arrive : “On n’est pas venu pour ce style de football”

”L’arrivée de Riemer a tout bouleversé. Soudainement, le système de jeu a changé. Fabio était seul sur son île. Au mois de décembre, déjà, mon associé Carlos a parlé avec le club. Il a dit que ce football n’était pas ce qui était convenu et que le second tour se passerait mal pour Anderlecht et pour Fabio. Dans ses quatre derniers matchs, Fabio a su frapper une fois au but, une reprise en un temps avec laquelle il a marqué contre l’Union.”

guillement "Tous ces longs ballons… Fabio n’est pas Cristiano Ronaldo qui fait des miracles à lui seul."

”Fabio n’est pas le Cristiano Ronaldo de Manchester United ou du Real Madrid, qui dribble quatre ou cinq adversaires avant de frapper au but. Il a besoin de soutien. Mais au lieu de cela, il recevait des longs ballons, des ballons difficiles ou pas de ballons. Et on espérait qu’il ferait un miracle.”

”Le match à Bruges était la goutte qui a fait déborder le vase. Oui, l’entraîneur lui a fait un reproche pour le but encaissé (NdlR : la scène a été diffusée dans 'Mauve', la série télévisée d’Anderlecht). L’homme le plus critique envers Fabio, c’est moi. Et oui, chaque joueur doit défendre dans le football moderne. Il aurait peut-être dû éviter que la première passe de Bruges ne parte. Mais est-il le grand fautif de ce but ou de la perte de deux points à Bruges ? Tout au long des matchs, il ne faisait que des courses défensives. Sa première tâche était de défendre plutôt que de penser à marquer des buts.”

Le mensonge : “Fabio passe pour un sale gamin au Portugal”

”Après Bruges, nous avons décidé que cela suffisait. Fabio a eu un bon entretien avec Riemer. Il lui a dit : 'Vous avez vos idées du football, elles ne correspondent pas aux miennes. Je n’ai rien contre vous, mais je ne me sens plus bien dans ma peau. Je vous dis merci et je vous souhaite bonne chance, mais laissez-moi partir. Mon agent est déjà en train de chercher un nouveau club.' Riemer a répondu : 'C’est en effet peut-être mieux pour les deux parties de se quitter. Bonne chance, Fabio.'”

”On pensait que tout se passerait correctement. Puis, il y a eu ce mensonge dans les médias comme quoi il y a eu un clash entre Fabio et Riemer. Je ne sais pas d'où cela vient mais je n’accepte pas qu’on mente au sujet de mon fils. Il a été respectueux envers Riemer. Maintenant, il passe pour un sale gamin. Les journaux et la télé portugaise ont repris ce mensonge. Ils ont dit que ce n’est pas correct de la part de mon fils. Je ne dis pas qu’il est toujours parfait, mais il ne faut pas lui mettre sur le dos ce qu’il n’a pas fait. Je ne tolérerai jamais ça !”

”Je lis aussi que Fabio aurait exigé que son ami Esposito joue à ses côtés. C’est faux. Bien sûr qu’ils avaient un bon lien. Et bien sûr qu’il trouvait qu’ils auraient dû jouer plus souvent ensemble. C’était aussi l’avis des supporters. Mais c’est l’entraîneur qui décide. On ne sait pas pourquoi Esposito a si peu joué, mais ce n’était pas le problème de Fabio.”

La fameuse conférence de presse où Riemer a déclaré qu'il voulait des joueurs qui veulent mourir sur le terrain.

La pique de Riemer : “Moi, j’ai vu mourir Feher”

”Ce qui m’a aussi choqué, était la déclaration de Riemer avant le match contre Zulte Waregem. Il a expliqué la non-sélection de Fabio en disant qu’il ne voulait que des joueurs qui étaient prêts à mourir sur le terrain.”

”De un, il a choisi des mots durs qui ne se disent pas dans le sport. Moi, je sais ce que c’est de voir mourir quelqu’un sur un terrain de foot. J’étais dans le stade de Guimaraes quand Miklos Fehér est mort (NdlR : le 25 janvier 2004, le Hongrois de Benfica a été victime d’un arrêt cardiaque après s’être pris une carte jaune à la 90e).”

guillement Riemer a sous-entendu que mon fils n'a pas tout donné pour Anderlecht. Or, il n’y a pas plus pro que lui.

”Et de deux, il a sous-entendu que mon fils n’a pas tout donné sur le terrain et n’est pas un professionnel. Je vais vous raconter quelque chose. À plusieurs reprises, cette saison, le président Vandenhaute est venu parler au groupe. Il a dit : ‘Même si Fabio est un joueur en location, je veux que tout le monde le prenne comme exemple et joue avec sa mentalité. Il est un exemple pour les gamins de Neerpede’.”

”Vous savez qu’il a joué plus de dix matchs avec des douleurs ? Il a mordu sur sa chique pour aider Anderlecht. Vous vous souvenez de sa blessure au genou pendant la trêve de la Coupe du monde ? Il s’était blessé avec les U21 du Portugal. Il a demandé à son entraîneur et physio personnel de l’accompagner à Bruxelles pour être retapé plus vite. Pour aider Anderlecht. C’est une mauvaise mentalité, ça ? Quel autre joueur en prêt ferait cela ?”

”Si Riemer n’avait pas voulu créer de polémique au sujet de Fabio, il n’aurait pas dû prononcer ces mots. Il a donné un message aux supporters comme quoi Fabio ne voulait pas se mouiller le maillot pour Anderlecht. Ce n’est pas honnête. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire en face. Mais pas via la presse.”

Selon Jorge, le PSV est un meilleur choix qu'Anderlecht. ©PSV.nl

Quatre arguments : “Si Anderlecht était dans le top 4, il serait resté”

”Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles nous avons décidé de partir. Premièrement donc la nouvelle philosophie du club sous Riemer. Anderlecht a le droit d’opter pour ce genre de football avec des longs ballons. Si le club estime que c’est la bonne façon pour gagner des points, qui suis-je pour m’y opposer ? Mais ce n’est pas pour ce projet qu’on a opté.”

”Deuxièmement, nous sommes venus à Anderlecht pour lutter pour des trophées. Mais Anderlecht est 12e et ne peut plus rien gagner. Si le Sporting avait été dans le top-4, Fabio serait resté.”

”Troisièmement, nous avons pensé à l’Euro pour U21 qui se déroule à la fin juin. Dans l’état actuel des choses, Anderlecht ne jouera pas de playoffs. Cela signifie que sa saison se termine à la mi-avril. Fabio serait sans compétition pendant deux mois. C’est beaucoup trop long.”

guillement C'est comme quand on ne s'entend plus avec sa femme: un divorce est la meilleure solution.

”Quatrièmement, il faut comprendre que Wolverhampton a payé beaucoup d’argent pour lui. Je me dois, en tant que papa, de trouver la meilleure solution et le meilleur environnement pour que mon fils puisse évoluer. En ce moment, je crois que c’est le PSV. Kompany le suit et l’aime encore, mais on a trouvé qu’en ce moment, le PSV correspondait plus aux besoins de Fabio que Burnley.”

”Et cinquièmement, nous avons aussi pensé aux finances du club. En partant maintenant, Anderlecht ne doit plus payer l’entièreté de son salaire pendant six mois. Vu la situation dans laquelle le club se trouve maintenant, on pensait que cela pourrait aider le club.”

”En additionnant tous ces arguments, on s’est dit qu’il fallait forcer un départ. C’est comme quand on ne s’entend plus avec sa femme : parfois, un divorce est la meilleure solution.”

Les Silva gardent quand même un bon souvenir d'Anderlecht. ©DR

Son adieu : “Merci au RSCA qui a relancé sa carrière !”

”Après sa signature au PSV, Fabio a envoyé un message de remerciements aux supporters d’Anderlecht. Et cela venait du fond de son cœur. Il remercie aussi Verbeke et Vandenhaute et tellement de gens à Neerpede, dont le chauffeur qui l’amenait au club tous les jours. Sans oublier les joueurs. Il aurait aimé les inviter au restaurant pour les remercier. Il aime vraiment Anderlecht.”

”Je comprends la tristesse des supporters. Et je comprends les gens qui disent qu’il quitte le navire qui est en train de couler, ou qu’il abandonne le club. Mais je le répète : parfois, le divorce est la meilleure solution”.

”Pour Fabio, cela aurait été beaucoup plus facile de rester. Il a marqué onze buts. S’il en avait mis encore cinq, il en aurait seize. Dans une équipe moyenne et dans un système avec un attaquant, sa saison aurait été réussie. Mais il met la barre plus haut. Il veut gagner des trophées.”

”Frankie Vercauteren l’a bien expliqué dans une interview dans la presse portugaise : il a dit que Fabio a un grand potentiel mais qu’il était trop isolé devant. Et que les jeunes à Anderlecht n’ont pas assez de joueurs expérimentés autour d’eux. Et que les gars de Neerpede doivent prester dans des conditions difficiles.”

”Soit, on tient à remercier Anderlecht pour cette aventure. Grâce au Sporting, Fabio a retrouvé le chemin des filets et il a relancé sa carrière. Les grands clubs s’intéressent à nouveau à lui. Bon vent, Anderlecht !”