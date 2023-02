Union – Antwerp : zoom sur ces deux vieilles gloires qui sont revenues bousculer le G5

1. Un palmarès d’une autre époque

Détenteurs des matricules 1 et 10, l’Antwerp et l’Union font partie des ancêtres du football belge, fondés tous deux à la fin du XIXe siècle. Leurs plus belles heures ont longtemps été rangées au rayon souvenirs de notre football. Si l’Union est le troisième club le plus titré du royaume, avec onze sacres de championne, tous sont intervenus entre 1904 et 1935. Les deux seules Coupes de Belgique des “Apaches” datent de 1912 et 13.

Le ‘Great Old’a vécu, lui, deux de ses quatre titres avant la deuxième guerre mondiale (1929, 31) et les deux autres avant les années soixante (1944, 57). Contrairement à l’Union, l’Antwerp a continué à jouer un rôle de premier plan dans le foot belge bien après cela, terminant vice-champion à cinq reprises entre 1956 et 1975. Mais à l’exception de la Coupe de Belgique 1992, cinq de ses six titres avaient été remportés avant 1960. Jusqu’à cette victoire en finale d’une édition de Coupe 2019-20 perturbée par le Covid, qui a offert à l’Antwerp un trophée majeur au XXIe siècle, ce qu’attend toujours l’Union.

Palmarès Union SG Antwerp Titres de champion de Belgique 11: 1904, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 23, 33, 34, 35 4: 1929, 31, 44, 57 Coupes de Belgique 2: 1913, 14 3: 1955, 92, 2020

2. Une traversée du désert

Contrairement au Standard ou à Anderlecht, Union et Antwerp ont vécu les affres de la relégation, passant de nombreuses saisons plus bas qu’en D1. Dans les profondeurs du football national, pour la RUSG, qui a lentement glissé vers la Promotion (1981-83) avant de faire l’ascenseur D2-D3 entre 1984 et 2015, pour se maintenir dans l’antichambre six saisons et remonter avec le succès que l’on connaît en D1 en 2021, trois ans après la prise en mains des investisseurs anglais.

La différence vient du fait que l'Antwerp est descendu moins bas, puisque le club anversois a fait trois passages en D2, dont un seul de longue durée, entre 2004 et 2017. La présidence Gheysens (2017) a vu le club resurgir en Jupiler Pro League avec beaucoup d’ambition, au point de ne jamais être concerné par la descente. Après avoir terminé huitième la première année, il s’est toujours classé dans le top 4 ensuite et a même éjecté le Standard du G5 en fin de saison passée.

L’Union n’en est pas là, puisqu’elle est remontée en D1 il y a dix-huit mois seulement, mais sa deuxième place 2021-22 et la confirmation de ses performances sportives cette saison lui offrent la perspective, à moyen terme, d’incorporer ce cercle des privilégiés, elle aussi. Surtout, sur le plan sportif, elle n’a elle non plus pas été inquiétée par la question du maintien contrairement à un Beerschot, un Seraing ou un Cercle, remontés en D1 mais en difficulté pour s’y maintenir.

3. Europe : l’Union fait banco du 1er coup

Symbole de ce retour réussi : les deux anciens de D2 se sont rapidement qualifiés pour l’Europe. Dès sa deuxième saison en D1, l’Antwerp se hissait en préliminaires de Ligue Europa (2019). Mais à l’image de l’échec des préliminaires de cette saison, le Great Old n’a qu’à moitié brillé en quatre campagnes : deux éliminations sans gloire en qualifications (2019, 2022) et deux passages par la phase des poules, pour une seule qualification post-hivernale (2020-21).

L’Union, elle, s’est qualifiée pour les Coupes continentales dès 2022, goûtant même aux préliminaires de Ligue des champions, ce que n’a jamais connu l’Antwerp. Et, comme on le sait, sa première campagne a été brillante puisque l’équipe de Geraerts disputera les huitièmes de finale d’Europa League.

4. Des noyaux de premier plan, mais très différents

Les deux équipes sont les seules, à l’heure actuelle, à être quasiment certaines de disputer les champions playoffs pour la seconde année consécutive. Ce ne sera pas le cas pour Anderlecht, alors que rien n’est sûr pour Bruges, talonné par Gand pour la quatrième place. Les deux clubs doivent cette réussite à deux noyaux de grande qualité constitués à travers des stratégies très opposées.

Radja Nainggolan, symbole d'un recrutement anversois parfois (trop) cher.

Après des années plutôt raisonnables, où les mercatos étaient dirigés par un D’Onofrio qui déteste dépenser plus que tout (15 millions sur quatre saisons), la stratégie a changé du tout au tout. Exit tonton Luciano et son carnet d’adresses. Place à une frénésie acheteuse, avec respectivement 29 et 22 millions € dépensés en 2021-22 et 2022-23, contre “seulement” 13 millions d’euros touchés grâce aux ventes. Depuis 2017, le recrutement a été très hétéroclite, fait en partie de grands noms sur le déclin (Nainggolan, Engels, Samatta, Alderweireld, Janssen) et de joueurs phares achetés à la concurrence belge (Lamkel Ze, Butez, Balikwisha, Benson). Avec, évidemment, une touche très hollandaise au niveau des joueurs (Ekkelenkamp, Janssen, Stengs, Kerk), de l’encadrement (Van Bommel et ses adjoints) ou de la direction (Overmars).

À l’Union, c’est une tout autre stratégie qui prévaut puisque l’équipe qui a terminé vice-championne 2022 n’a coûté que 3,7 millions €. Cet été, l’achat de Boniface contre 2 millions € a constitué un record. La direction n’a cessé de souligner qu’elle a perdu en moyenne 8 millions € lorsque le club évoluait en D2 et que renflouer les caisses est une nécessité. Cette stratégie est portée par un travail de premier plan sur les datas mais aussi sur une analyse poussée des personnalités des recrues, qui permet à l’Union de minimiser ses échecs. Le club saint-gillois s’est fait une spécialité de relancer des joueurs belges perçus comme trop faibles pour un club ambitieux (Moris, Vanzeir, Van Der Heyden, Marcq, Lazare, François) ou d’autres évoluant dans des divisions inférieures étrangères (Teuma, Lapoussin, Burgess, Kandouss, Undav, Nilsson), sans oublier quelques trouvailles dans les pays scandinaves (Nielsen, Bager, Boniface).

Tout cela se fait avec l’apport non négligeable de Brighton, tant au niveau de prêts (Mitoma, Undav, Adingra, Kozlowski) que de la recherche de certains profils.

5. Des propriétaires fortunés, mais au profil bien tranchés

Paul Gheysens , président de la société de promotion immobilière Ghelamco. ©Alexis Haulot

Ces clubs sont tous deux aux mains de grandes fortunes. La richesse de la famille Gheysens est estimée à 1 milliard d’euros, principalement issus de la société de construction Ghelamco. L’Anglais Tony Bloom, lui, s’est fait connaître du grand public par une carrière dans le monde du poker international, mais a surtout fait fortune en créant une société de conseils de paris et d’analyse de données, son rayon, au point de peser aujourd’hui environ 1,5 milliard d’euros. On l’a compris, si la façon de se développer du premier était plus traditionnelle, celle de son homologue saint-gillois est davantage marquée du sceau de la modernité.

Gheysens est également président du club, alors que Tony Bloom a laissé les rênes de l’Union à son ami et co-investisseur Alex Mu zio, qui se charge de superviser le fonctionnement des Jaune et Bleu entre Bruxelles et Londres, où il habite.

Tony Bloom aux côtés du président Alex Muzio. ©BELGA

Tony Bloom est nettement plus discret et ne vient d’ailleurs qu’occasionnellement au stade Marien. Autant dire que si Paul Gheysens est connu pour pousser des gueulantes et descendre à l’occasion dans le vestiaire anversois partager sa façon de penser, ce n’est pas le cas de Tony Bloom. Exception faite de son seul déplacement européen à Malmö, où il avait assisté à la qualification de son équipe dans une joie non dissimulée, avant de passer dans le vestiaire après le match féliciter le groupe pour tout ce qui avait été accompli en un peu plus de deux ans.

6. La politique des T1 : continuité vs rupture

La “consommation” des T1 est également bien différente à Bruxelles et à Anvers. Sous Gheysens, après Wim De Decker, champion en D1B en 2017, pas moins de cinq entraîneurs se sont succédé en six saisons, avec des profils aussi différents tactiquement que Bölöni, Leko, Vercauteren, Priske et Van Bommel.

Cet été, l’Union a, elle, fait le choix de la continuité, en optant pour Geraerts, T2 des deux précédents entraîneurs saint-gillois et qui s'est appuyé sur le 3-5-2 de Mazzù. Depuis 2018, la direction saint-gilloise n’a en réalité remercié qu’un seul entraîneur (Christiansen); Elsner et Mazzù ayant eux-mêmes choisi de partir.

Mark Van Bommel va retrouver Karel Geraerts (à l'arrière plan). ©SES

7. Stade : 2 enceintes mythiques aux destins bien différents

Bosuil ou stade Marien, ces deux enceintes sont liées à l’ADN du club et sont toutes deux confrontées à des problèmes de vieillissement. Si l’Antwerp est en train de rénover son “Kuipje” tribune par tribune depuis 2017, l’Union, elle, n’a pas cette option puisque son stade est “enfermé” dans un Parc Duden protégé qui l’empêche de s’étendre. La direction bruxelloise est donc à la recherche d’un autre emplacement. Elle a remis récemment une offre à la commune de Saint-Gilles pour le site du Bempt et attend la réponse. Mais une chose est sûre : son avenir s’écrira ailleurs que Chaussée de Bruxelles.