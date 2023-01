Union Saint-Gilloise : José Rodriguez, qui ne veut pas partir, doit rejoindre le noyau B

Bras de fer

Face à ce refus, celle-ci lui a annoncé ce mardi matin qu’elle ne souhaitait plus qu’il s’entraîne avec l’équipe première et était versé dans le noyau B jusqu’à nouvel ordre. Un coup de tonnerre pour le joueur espagnol qui n’avait pas vu venir cette décision et qui n’a pas caché lors de son arrivée à Bruxelles qu’il avait fait de gros efforts salariaux pour signer chez le vice-champion de Belgique. Reste à voir, maintenant, si ce qui s’apparente à un bras de fer fera changer d’avis l'Espagnol formé au Real Madrid, alors que le mercato israélien ne ferme pas ses portes ce soir, contrairement à la Belgique, mais demain.