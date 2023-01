Vakoun Bayo à l'entraînement à Charleroi ce mardi matin.

En parallèle, Charleroi garde bon espoir de transférer l’attaquant serbe Nikola Stulic malgré des complications le week-end dernier.

Si le deal ne se conclut pas, le Sporting tentera de faire venir Oday Dabbagh plus tôt que prévu. L’attaquant palestinien a signé pour rejoindre Charleroi initialement en juin, à la fin de son contrat à Arouca (Portugal), mais Charleroi pourrait tenter de le faire venir dès aujourd’hui. Wait and see.

Dans le sens des départs, Ali Gholizadeh s’est envolé pour la Turquie ce mardi après avoir salué ses équipiers dans la matinée. Il devrait signer dans les prochaines heures à Kasimpasa. Après plusieurs jours de discussion, un accord – verbal à l’heure actuelle – est intervenu entre les différentes parties. Il devrait être entériné ce jour sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pour raisons sportives mais avant tout personnelles, Gholizadeh (26 ans, 143 matchs avec Charleroi) souhaitait se rapprocher de l’Iran.

Ce n’est pas le seul Zèbre qui quitte le Hainaut d’ici ce soir minuit.

Le jeune Anthony Descotte est, comme pressenti, prêté à Utrecht (Pays-Bas). Le contrat de location était dans un premier temps discuté pour une durée de 18 mois mais un accord est finalement intervenu sur 6 mois (avec option d’achat). À Charleroi, l’attaquant de 19 ans n’a jamais réellement reçu – ni saisi – sa chance et il a régulièrement connu des soucis physiques aux pires moments.

Après le départ en prêt sec de Martin Wasinski à Courtrai, c’est un autre jeune formé partiellement à Charleroi qui s’en va temporairement.