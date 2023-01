Changement de système au Standard: c’est tellement mieux à deux devant

Il avait ouvert la voie au changement pendant le stage hivernal, en Espagne, pour essayer le 4-3-3. Mais il avait noté un manque d’équilibre et craignait une trop grande exposition, dans les couloirs notamment.

Le 3-1-5-1, ou le 3-4-3 selon les circonstances, avait gardé sa préférence, et il avait avancé le bilan défensif, notamment, pour expliquer ce choix. Mais la claque reçue à l’Antwerp (4-1), plus lourde défaite en championnat depuis son arrivée, a sans doute rebattu les cartes dans l’esprit de l’entraîneur norvégien.

Deux constats s’imposaient : Stipe Perica était trop seul devant, ou pas assez bon pour certains, et l’animation offensive n’était pas plus avancée, et sans effet, alors que le milieu et la défense avaient pris l’eau au Bosuil.

Le Standard n’avait plus frappé autant au but (7 tirs cadrés) depuis la victoire à Waregem

Depuis quelques semaines, surtout, la montée en puissance de Noah Ohio était un élément à prendre considération pour tenter, peut-être, une attaque à deux. L’attaquant néerlandais l’avait glissé au détour d’une conférence de presse : “On a déjà joué ensemble à l’entraînement avec Stipe.”

Il restait à voir ce duo en match, et cela a été tenté contre Eupen. Dans les chiffres, la tentative a été une réussite, malgré l’ouverture du score d’Eupen. Le Standard a tenté quatorze frappes au but, mais surtout cadré sept envois, ce qui n’était plus arrivé depuis le déplacement à Zulte Waregem (0-3).

L’animation offensive a semblé un peu plus fluide, comme l’a souligné Steven Alzate après la rencontre : “On a pu voir que le danger pouvait venir de partout, avec Filip (Zinckernagel), William (Balikwisha), Noah et Stipe.”

Trois des quatre joueurs offensifs ont été buteurs, seul Ohio n’a pas trouvé le chemin du but. Mais son emploi, en pivot, a permis de jouer plus haut et a soulagé Perica, qui disait dans un sourire, vendredi : “Au moins, les défenseurs devaient s’occuper d’un autre joueur que moi.”

Un équilibre à trouver pour ne pas abandonner Alzate

Le repositionnement de Zinckernagel, plus axial, a semblé aussi apporter une autre dynamique, pour soutenir Perica et Ohio, alors que Balikwisha a redonné l’image qu’il renvoyait il y a quelques semaines : celle d’un joueur d’impact, capable de faire la différence.

L’élan offensif a été intéressant, mais il ne faudra pas oublier qu’Eupen, troisième plus mauvaise défense du championnat (46 buts encaissés), a su aussi tendre l’autre joue après avoir été giflé une première fois.

C’est tout le danger qui guette les Rouches, après ce match à trois buts marqués, un événement qui n’était plus arrivé depuis le succès à Waregem. Le danger est de croire que tout va bien et que la machine est bel et bien relancée.

Il faudra en effet veiller à respecter un certain équilibre, dans le cœur du jeu, pour éviter d’être trop porté vers l’avant. Steven Alzate, seul devant la défense, a montré sa technicité et son sens du jeu, quand l’équipe domine.

Il devra être aidé face à un adversaire plus dominant, ou qui laissera moins d’espaces. C’est dans cette optique, d’ailleurs, qu’un box-to-box est cherché dans ces dernières heures du mercato. L’expérience à deux attaquants a été concluante contre Eupen et elle présente l’avantage d’offrir une autre liberté aux joueurs créatifs.

C’est une belle solution, à condition de rester bien en place quand cela tanguera. C’est tout l’enjeu pour continuer à avancer sur le bon chemin : être surprenant devant et solide derrière.