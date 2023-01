Amallah croisera Hautekiet et un attaquant: le mercato du Standard est loin d'être terminé!

La soirée de dimanche aura été décisive dans ce dossier puisque l'accord conclu entre le joueur et le club écossais expirait si les clubs ne trouvaient pas de terrain d'entente. Ce qui a précipité les choses, ce sont les offres de deux autres clubs : Stuttgart et Majorque qui proposaient plus que les Écossais. Ces derniers, face à la volonté du joueur de rejoindre leurs rangs, ont finalement accédé aux demandes des décideurs liégeois qui limitent donc la casse.

Amallah entre l’Espagne et l’Allemagne

Limiter la casse, c’était également l’objectif des décideurs rouches dans le dossier de Selim Amallah qui, il faut bien le dire, a connu de multiples rebondissements. Alors qu’on pensait le joueur en route pour le Real Valladolid qui pouvait débourser 2 millions € tout compris plus 20 % à la revente, le dossier s’est enlisé, et ce malgré la présence de l’international marocain sur place.

Le club espagnol, enlisé dans le bas de classement, devait également se séparer de deux éléments mais l’un d’entre eux, Mickaël Malsa, ne devrait finalement pas quitter le club. Aussi, il nous revient que du côté du Standard, on n’a pas accepté l’offre espagnole. Un autre acteur entre alors en jeu : le Hertha Berlin. Comme nous l’annoncions ce lundi, la formation allemande fait le forcing pour Amallah. Les dirigeants américains du Standard, qui sont toujours en passe de devenir actionnaires majoritaires au Hertha Berlin, souhaiteraient voir le demi-finaliste de la Coupe du monde porter le maillot du club allemand. De sources allemandes, il nous revient que le salaire proposé serait bien supérieur à celui qu’Amallah pourrait percevoir à la Real Valladolid. Lundi soir, tandis qu’Amallah était toujours présent en Espagne, c’était donc l’impasse dans un dossier qui aura été compliqué de bout en bout.

La priorité : un attaquant

D’ici ce mardi minuit, Fergal Harkin s’efforcera d’apporter un attaquant rapide et mobile à son ami Ronny Deila. C’est la priorité de cette fin de mercato en bord de Meuse, plus qu’un box to box qui pourrait tout de même débarquer en cas d’opportunité de dernière minute. Mais dans le système utilisé vendredi dernier contre Eupen, c’est bien d’un attaquant supplémentaire dont le Standard a besoin. Il nous revient que deux pistes tiennent la corde mais les clubs de ces joueurs doivent aussi se retourner, ce qui n’accélère pas les choses.

Aussi, comme nous l'écrivions le 23 janvier dernier, Ibe Hautekiet, le capitaine des U23 de Bruges, devrait bien débarquer en bord de Meuse ce mardi pour y signer un contrat de quatre ans et demi. Ces derniers jours, Bruges n'a pas facilité la transaction mais elle devrait bien se réaliser. Selon nos informations, le Belge de 20 ans s'entraînera bien avec le noyau pro mais il sera d'abord amené à disputer les matchs avec le SL16 FC qui doit se maintenir en Challenger Pro League.