”On sent que l’entraîneur élabore un style de jeu. Il est en train de faire passer son message, ses joueurs savent vers quoi il veut aller. Mais parfois, les idées et les pieds ne suivent pas. Il y a un manque de complicité et la tâche du coach n’est pas facilitée par les changements prévus dans le noyau. Ce qui m’avait plu à Genk, c’était l’intensité dans l’équipe. On l’a retrouvée à certains moments. L’Antwerp arrivait toutefois à sortir du pressing haut d’Anderlecht. Les Anversois faisaient ensuite les mauvais choix. Ce qui signifie que l’intention est là au RSCA mais l’application n’est pas encore très claire.”

Un manque de confiance au moment de concrétiser

”Il y a une volonté de bien faire mais les Anderlechtois n’arrivent pas à l’amener à son terme. Ils doivent bien plus oser prendre leur chance. Verschaeren, quand il est dans le rectangle, il pense d’abord à combiner plutôt qu’à frapper. C’est lié au manque de confiance. Ils doivent se poser moins de questions. L’Antwerp a été plus dangereux qu’Anderlecht en ne créant pas grand-chose dans le jeu. C’est révélateur.”

Debast va beaucoup apprendre de ce Vertonghen

”Ce match était le plus convaincant de Diawara et Vertonghen pour Anderlecht. Ce dernier a vraiment été bon et j’ai l’impression qu’il rentre dans une phase physique où il se sent mieux. Je l’ai trouvé très frais, très alerte, bon dans les anticipations. Il a un côté très rassurant, ce qui est très positif pour Debast qui va beaucoup apprendre avec un mec aussi calme à ses côtés. Vertonghen, contrairement à Hoedt, lui enseignera la rigueur qu’un défenseur doit avoir. Diawara a collé la défense. Il était toujours bien positionné, proche des stoppeurs. C’est comme ça qu’il a ses repères. Il a très bien gratté les ballons et a donné de bonnes relances courtes. Ce n’est pas un joueur qui chasse mais qui couvre bien et joue bien quand il a des joueurs proches de lui.”

Raman voit rouge à cause d’un geste superflu

”Sur la phase menant à son exclusion, Raman ne devait pas faire son dribble derrière la jambe. Il doit rejouer en arrière, ne pas faire le show. C’est ce geste superflu qui engendre la perte du ballon et donc la faute. Dans l’émotion, il a voulu se rattraper sans penser qu’il avait déjà un carton jaune. Par ailleurs, je trouve que les 14 minutes de supériorité numérique des anderlechtois ont été très mal exploitées. C’est le gros bémol de ce match. Les Mauves n’ont pas donné de vitesse, de largeur et n’ont pas créé assez de situations de supériorité numérique à la relance. Il y a encore une tendance à trop toucher le ballon alors qu’ils devaient jouer en un temps.”