Gustaf Nilsson marque des points dans la course à la succession de Vanzeir: "Yorbe Vertessen n’aura pas de cadeau pour sa place"

À Charleroi ce samedi, Gustaf Nilsson a une nouvelle fois rapporté la victoire à l’Union. Avec son déplacement parfait pour se libérer de tout marquage sur le service de Lynen et son adresse à la finition en trompant Koffi dans un angle réduit, le Suédois a montré un nouveau registre dans sa palette complète.

Il y a un mois, les doutes existaient sur sa capacité à être aussi bon qu’il ne l’était quand il sortait du banc. Ils ont vite été dissipés. Sur les cinq dernières rencontres, le Scandinave a trouvé à quatre reprises le chemin du filet. Mieux, ses réalisations valent à chaque fois des unités.

Son ouverture du score face à Gand en Coupe a lancé parfaitement les Bruxellois. À l’instar du déplacement au Mambourg, c’est lui qui a inscrit l’unique but à Louvain. Le buteur a également égalisé au Cercle. Cela se traduit par un gain de sept points pour les Unionistes grâce à leur longiligne avant. De quoi déjà ne plus penser à Dante Vanzeir, parti chez les New York Red Bulls ?

Il a apporté sept points sur les trois dernières rencontres

”On l’a déjà oublié, sourit à moitié Anthony Moris. J’ai vu tout à l’heure sur les réseaux sociaux une vidéo de Dante lors de notre rencontre au Cercle. Je me suis dit : 'Ah oui, c’est vrai qu’il jouait avec nous'.”

Au-delà de ses buts, Nilsson pèse tellement dans le jeu que Damien Marcq, son opposant direct, à bout de forces, a dû demander le changement. “J’avais des crampes aux ischios. Physiquement, ça a été très dur de le tenir. Il ne lâche rien du début à la fin. C’est compliqué de défendre sur lui. Il aime les duels. Il met un superbe but encore ce soir.”

Vertessen va devoir se battre

C’est à se demander si le dauphin de Genk avait tant besoin d’aller chercher Yorbe Vertessen, prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSV. Ce n’est pas parce que le jeune Belge de 22 ans présente un profil prometteur qu’il gagnera sa place facilement dans le onze de base, surtout avec la concurrence.

”Personne ne reçoit sa place par cadeau à l’Union. Il faut se battre, abonde Karel Geraerts. Vanzeir était super-important pendant deux ans et demi. Son profil nous servait dans notre manière de jouer. Il posait également des soucis à contraindre l’adversaire, mais Nilsson fait de bons matchs et il met des buts importants.”

Va-t-il être gagné par des maux de tête avec la venue de Vertessen ? “Notre programme est chargé avec la Coupe d’Europe et la Coupe de Belgique. Il faudra pouvoir compter sur tout le monde.”

Une manière diplomate de répondre à la question, mais dans les faits, Nilsson est bien parti pour incarner le successeur de Vanzeir.