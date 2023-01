Février vérité, pour Charleroi ?

L’entraîneur carolo fait actuellement avec ce qu’il a pour tenter de dynamiser son secteur offensif, et sans doute attend-il impatiemment des renforts, dont l’attaquant serbe Nikola Stulic d’ici mardi soir. Son équipe a manqué de créativité, d’audace et de ce brin de folie pour emballer un match et inquiéter la défense bruxelloise. “Je retiens aussi notre bonne organisation défensive. L’Union s’est créé moins de situations qu’habituellement.”

Trois matchs “abordables”

Désormais, focus sur le mois de février qui s’annonce déterminant. À la fois parce que Charleroi l’abordera avec un effectif enfin défini selon les arrivées et les départs opérés d’ici mardi soir ; mais aussi parce que le calendrier doit pouvoir raviver l’espoir de lutter pour le Top 8. Si pas, enfin valider le maintien, un terme souvent utilisé par Mazzù ces dernières semaines.

Sur papier, les Zèbres s’avancent en tout cas vers des échéances plus abordables : Malines, Seraing et Ostende, soit trois équipes classées derrière eux. “Il n’y a pas uniquement février qui sera capital, mais tout le reste de la saison”, a répondu Mazzù. Jackson Tchatchoua, plus perspicace : “Il faut faire un reset assez vite après cette défaite, disait l’ailier carolo. Les matchs importants vont s’enchaîner en février et il nous faut prendre des points.”

Méfiance tout de même puisqu’Ostende était venu s’imposer au Mambourg, début août (1-3), et que Charleroi avait peiné à Seraing en championnat (0-1) avant d’être lamentablement éliminé en Coupe de Belgique. Mais la vérité de 2022 ne sera peut-être pas celle de 2023.