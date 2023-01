Charleroi : Bayo, le joli coup du mercato

”À la base, je voulais rester à Charleroi. Après avoir perdu toute confiance à Gand, c’est ici que j’ai pu redevenir qui j’étais. J’ai un sentiment de dette envers Charleroi, mais je ne pouvais pas dire non à Watford”, avait confié Bayo dans ces colonnes, début septembre 2022.

Alors quand la direction sambrienne l’a sondé pour un retour, il y a une petite quinzaine de jours déjà selon nos informations, l’Ivoirien n’a pas hésité longtemps malgré 24 rencontres disputées (4 buts) avec Watford jusqu’ici. Car tout ne se passe pas aussi bien qu’espéré pour Bayo en Angleterre, qui a notamment montré sa déception et sa désapprobation lorsqu’il a été remplacé contre Blackpool, le 14 janvier. Une réaction qui n’a pas spécialement plu à son entraîneur ni aux fans.

Sans option mais directement opérationnel

Les Hornets, actuellement quatrièmes de Championship, visent ni plus ni moins que la remontée en Premier League. Dans cette quête, ils ont transféré l’expérimenté Britt Assombalonga (30 ans), ce qui a indirectement poussé Vakoun Bayo vers la sortie. Charleroi a sauté sur l’occasion. Il s’agit d’un prêt “de six mois sans option”, a confirmé le RCSC.

Bayo a signé ce lundi et s’entraînera avec ses équipiers – qu’il connaît déjà très bien pour la plupart – dès ce mardi. Felice Mazzù espère pouvoir compter sur lui très rapidement et le joueur est apte physiquement. La direction, de son côté, qui avait déclaré le 10 janvier qu’elle savait “pertinemment qu’elle n’a pas le droit à l’erreur et visera des joueurs correspondant aux valeurs du club”, a réalisé un très joli coup.