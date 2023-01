Un excellent match pour le capitaine. Avec Kerk, il a été confronté à un profil plus mobile que Janssen et n’a rien laissé passer. Tout en y ajoutant des sorties balle au pied utiles. Un coup de tête maladroit comme seule approximation. Un leader bien plus rassurant que son prédécesseur néerlandais pour ses jeunes partenaires.

Verbruggen – 7

Il a plus touché le ballon des pieds que des mains avant la pause. Il met peut-être Diawara dans l’embarras, mais se couche bien sur l’occasion de Kerk. Il sort un double arrêt incroyable à l’heure de jeu. Le plus décisif.

Murillo – 5

Il n’a pas commis de grosse erreur et a été correct défensivement. Il concède un coup franc dangereux.

Debast – 6

Il prend ses responsabilités et est juste dans ses interventions. Confiant à la relance et une excellente entente avec Sterke Jan. Les couvertures sont assurées.

Sardella – 6

Serein, malgré son manque d’automatismes à gauche. Il a rendu une copie rassurante en l’absence de N’Diaye. Elle lui fera du bien.

Diawara – 6

Il a encaissé une droite. Plutôt malin dans ses couvertures et ses compensations quand Ashimeru et Verschaeren ont poussé haut en première mi-temps. Dommage que sa perte de balle dangereuse vienne gâcher sa performance encourageante, jusque-là.

Ashimeru – 5

Tantôt à l’aise en combinaison et dans ses dribbles. Tantôt nonchalant dans sa prise de décision. Son inconstance frustre par moments.

Verschaeren – 5

Actif et enthousiaste. Parfois difficile de déceler la finalité de ses entreprises, mais il a osé. Peu de succès dans ses actions.

Dreyer – 6

Son pied gauche est spécial. Ses appels intéressants, que ce soit dans l’axe ou sur son flanc. Il a été important dans le pressing aussi. Pas d’actions décisives à la clé, mais la différence serait probablement venue de ses pieds.

Amuzu – 4

Le refrain est connu. Il a percuté, moins souvent que d’habitude. Avant de faire le mauvais choix en zone de vérité, tout autant que d’habitude. Le jeu penche moins vers lui depuis la venue de Dreyer.

Raman – 3

Il laisse tomber ses coéquipiers en se faisant exclure de la plus bête des manières, oubliant la jaune dont il a écopé avant d’effectuer la plus stupide des fautes “intelligentes”. Il a plutôt servi de leurre sur le front de l’attaque dans une animation offensive qui ne lui convient pas.

Riemer – 6

Ses hommes ont réalisé 30 belles premières minutes. Il a bien organisé une équipe qui, au prochain match, risque d’être bien différente. Un bon point face à l’Antwerp au vu de la situation.