Le Club de Bruges s’impose à Zulte et gagne pour la première fois depuis octobre en championnat

Le Club de Bruges n’est pas en grande forme, et Zulte Waregem tente crânement sa chance. À la 32e minute, Ciranni adresse un centre aérien dans la surface. Clinton Mata est à la réception du ballon, mais l’Angolais joue de malchance et remet le ballon dans les pieds d’Alioune Ndour. Le Sénégalais se montre vif et va déposer au fond des filets (1-1, 32e).

Le buteur du Essevee passe de peu à côté du doublé dans les minutes qui suivent, en se jouant complètement du même Clinton Mata de par une série de dribbles maîtrisés. Jelle Vossen manque lui aussi de peu de donner l’avantage aux siens, mais sa déviation de la tête passe de peu à côté du but.

Zulte insiste mais manque de chance

Alors que Zulte n’a pas démérité sur l’ensemble de la première période, les joueurs de Mbaye Leye vont se faire punir juste avant la pause. Oublié au second poteau sur un coup-franc, Meijer a tout l’espace pour remettre un ballon vers le centre où Hans Vanaken, discret jusqu’ici, fait jouer son bon jeu de tête pour tromper Bossut (1-2, 45e+6).

Au retour des vestiaires, Bruges se montre plus dominant et précis. Et pourtant, Zulte frôle l’égalisation à plusieurs reprises. À la 56e minute de jeu, Ndrou adresse un centre qui parvient chanceusement à Jelle Vossen seul au point de pénalty, mais la frappe de l’ancien Diable rouge trouve le poteau. À la 68e minute, Christian Brüls sollicite Simon Mignolet sur un coup-franc lointain excentré.

À la 85e minute, Noa Lang, qui s’est montré excellent tout au long de la seconde période, est lancé vers le but. Borja López tente de tacler mais touche le Néerlandais. Monsieur Van Damme sort le carton rouge, et Zulte finit la rencontre à dix.

Le score ne changera plus. Bruges met fin à une série de 7 matchs sans victoire en championnat et remonte à la quatrième place. Zulte Waregem pointe à la seizième place.