Le Sporting restait sur quatre matchs sans défaite en 2023 (2 victoires et 2 partages) mais il en a logiquement concédé une première, ce samedi soir, face à une formation de l’Union qui n’a plus perdu en championnat depuis le 11 septembre. “C’était un match assez fermé mais on a su marquer au bon moment, a commenté Karel Geraerts, l’entraîneur de l’Union. Venir gagner ici, ce n’est pas simple vu la forme actuelle de Charleroi. Je suis fier de mes joueurs.”

Impressionnante dans son pressing et son contre-pressing, l’Union a trouvé l’ouverture sur une frappe puissante de Nilsson (25e), après une action simple mais efficace, en trois passes, qui ont complètement fendu le bloc carolo. “On a trop respecté l’adversaire, a regretté Felice Mazzù. On a perdu la bataille de l’entrejeu mais, le côté positif, c’est qu’on a assez bien défendu. L’Union se crée plus d’occasions habituellement.”

Excepté lors du quatrième quart d’heure, Charleroi n’a pas grand-chose à revendiquer tant sa production offensive fut insuffisante. “Il a manqué de la magie”, résumait Mazzù.

Avec ce succès, les Bruxellois mettent la pression sur Genk, le leader, qui reçoit Seraing ce dimanche.

Le retour des Ultras

Le Mambourg retrouvait ses Ultras en tribune 4, dont environ 150 membres avaient été sanctionnés de 5 matchs d’interdiction de stade pour avoir fait arrêter le duel contre Malines, mi-novembre. Ils se sont fait entendre durant 90 minutes et ont déployé un très beau tifo en avant-match. Il y avait 9 092 spectateurs au stade, ce samedi soir.

En fin de rencontre, les supporters bruxellois ont titillé Mazzù avec des chants “Allez Mazzù, saute avec nous !”

Le tifo carolo en avant-match.

Nilsson marque son territoire

Alors que l’attaquant Dante Vanzeir a été transféré à New York et que l’arrivée de Yorbe Vertessen, prêté par le PSV, a été officialisée, Gustaf Nilsson a encore marqué des points aux yeux de Karel Geraerts. L’attaquant suédois a planté 4 buts sur les 5 derniers matchs. “Des buts importants”, a salué Geraerts. La concurrence s’annonce rude.

Mazzù et Geraerts sont encore amis

En fin de conférence de presse, Felice Mazzù a inversé les rôles… et a souhaité poser une question à Karel Geraerts, son ancien adjoint à l’Union, en forme de clin d’œil. “Est-ce qu’on est encore amis ? Parce que plusieurs journalistes m’ont posé la question ces derniers jours.” Geraerts a répondu : “Je suis content que tu me poses la question. Oui, on est toujours amoureux (sourire). Il n’y a pas de problème.” Et les deux entraîneurs de clore la conférence de presse par une franche accolade…