Anderlecht a bien joué mais reste maladroit et inoffensif

Un peu caricatural mais pas totalement dans le faux. Anderlecht a évolué à un niveau rarement vu depuis l’arrivée de Brian Riemer. Les joueurs ont combiné, dominé, pressé. “Ils ont coché beaucoup de cases de ce que je voulais voir”, sourit Riemer précisant que lui aussi considère mériter la victoire.

Vertonghen a joué son meilleur match pour Anderlecht

On dit Riemer trop rapidement satisfait. Pour une fois, il avait raison de l’être. “Si on parle en termes de football, j’ai vu beaucoup de bonnes choses. ”

On commencera par le match de référence de Jan Vertonghen sous la vareuse mauve. Le Diable rouge a pour la premier fois évolué à très haut niveau. Il a été infranchissable défensivement et a apporté une plus-value à la construction.

Bart Verbruggen continue, lui, de s’affirmer comme un talent au gros potentiel avec deux arrêts de qualité dans le premier quart d’heure de la deuxième mi-temps, le temps faible d’Anderlecht. “Globalement, l’équipe est solide, s’est satisfait Riemer après une deuxième clean sheet de rang. Mais ce qui me plaît le plus est que nous y parvenons en continuer de jouer offensivement. ”

Pas un seul tir cadré

Et c’est là que l’analyse fait plus mal. Aucun tir cadré. Anderlecht a laissé l’impression d’une équipe terrorisée aux abords du rectangle. Les Mauves ont oublié comment faire la dernière passe et comment frapper au but.

"Nous ne tirons pas assez au but"

“Nous ne tirons pas assez, confirme Riemer. On fait de bonnes choses en phase 1 et 2 (NdlR : jusqu’aux 20 mètres adverses). On arrive aux abords du rectangle mais quand on peut finir et être récompensé, on ne prend pas notre chance. ”

Les chiffres ne mentent pas. En sept matchs, les hommes de Riemer n’ont marqué que cinq fois. Jesper Fredberg doit recruter un attaquant avant mercredi.

Même à 11 contre 10, ils n’auraient pas gagné

Et même deux vu ce qu’a montré Benito Raman. Son exclusion a été qualifiée de “stupide” par son coach. Riemer voyait au-delà de l’erreur de Raman qui a écourté leur supériorité numérique après l’exclusion de Stengs. “Nous sommes trop souvent punis par nos propres erreurs”, dit Riemer, pointant ainsi les nombreuses bêtises individuelles ayant coûté cher ces dernières semaines.

Même à 11 contre 10, Anderlecht ne semblait de toute façon pas en mesure de l’emporter. “Ils n’ont pas réussi à nous mettre en danger”, appuyait van Bommel. À Anderlecht, on commence à se lasser d’entendre ce genre de discours.