« Quand l’équipe nationale joue, le pays s’arrête »

À quand remonte votre amitié ?

Loïc Lapoussin: De ma première sélection avec Madagascar, en novembre 2020 contre la Côte d’Ivoire. On s’est vu à l’aéroport et, comme Marco parle français, la connexion s’est vite établie. D’autant plus qu’on avait déjà des amis en commun.

Marco Ilaimaharitra: On prend plaisir à se voir de temps en temps, quand on peut, selon nos agendas.

L. L.: Et je regarde évidemment tous ses matchs.

Comment s’est établi votre choix pour la nationalité malgache ?

L. L: J’ai des origines malgaches par ma maman et, on ne va pas se voiler la face, cela aurait été compliqué de prétendre à l’équipe de France. La fédération malgache m’a contacté et, comme je connaissais pas mal de joueurs, j’y suis allé avec plaisir.

M. I.: À Sochaux, j’ai évolué avec l’ancien capitaine de la sélection (NdlR: Ima Andriatsima). Il me disait de venir mais, à l’époque, j’étais en U20 avec la France. J’ai dû faire un choix. Mais à la base, mon père (NdlR: ses parents sont tous les deux Malgaches) ne voulait pas parce qu’il estimait que la sélection n’était pas suffisamment structurée et professionnelle. Depuis lors, ça a bien évolué. Le stade a par exemple été amélioré.

Votre rôle est différent en sélection qu’en club ?

M. I.: Oui. Je ne suis pas capitaine en équipe nationale et j’y ai moins de responsabilité qu’à Charleroi.

L. L.: Mais il va en recevoir de nouvelles, maintenant que la génération change (clin d’œil). C’est un peu nous les anciens, désormais. Indirectement, on va lui léguer ça. Moi, je suis encore un petit nouveau (11 sélections) et j’essaie juste d’amener ma pierre à l’édifice.

Comment décrieriez-vous Madagascar ?

M. I.: C’est un pays pauvre mais les gens y sont généreux, ouverts et gentils. Il y a de superbes paysages, la plage, le soleil… Quand on y joue, le stade est toujours plein des heures avant le coup d’envoi. Le peuple est très heureux de nous voir jouer au pays. Le public est très différent de l’Europe. À Madagascar, les supporters crient autant pour un dribble que pour un but. Demandez à Loïc, c’est lui qui provoque tout ça avec ses actions (rires).

L. L.: Quand je suis arrivé, certains m’ont raconté leur retour au pays après la superbe Coupe d’Afrique des nations 2019 (NdlR: Madagascar a atteint les quarts de finale), la ferveur populaire… J’avais du mal à les croire. Marco peut le raconter, il l’a vécu.

M. I. : On a atterri vers 12-13 heures à Madagascar et on a pris le bus pour aller rencontrer le Président. Il y avait tellement de gens partout dans les rues qu’on n’est arrivés qu’à 21 heures pour la réception. Un truc de fou, le bus ne savait pas avancer !

L. L.: Une autre fois, à l’aéroport, alors qu’on partait pour un simple match de barrage, c’était noir de monde. Quand l’équipe nationale joue, le pays s’arrête. C’est impressionnant.

M. I.: Avant la CAN, on a affronté le Sénégal (NdlR: septembre 2018), mon premier match à domicile pour Madagascar. On m’avait prévenu de l’ambiance, mais je n’imaginais pas que c’était aussi bruyant. Depuis notre hôtel, dès 10 heures du matin, on entendait le stade, alors qu’on jouait à 16 heures. La folie.

Marco a disputé la CAN, mais pas vous, Loïc. Comment l’avez-vous vécue ?

L. L.: Je m’imaginais être avec eux. J’ai kiffé les voir jouer, ils ont sorti de grosses prestations !

C’est le meilleur moment de votre carrière, Marco ?

M. I.: L’un des meilleurs, assurément. En fait, on ne s’en rend pas compte sur le moment présent. Lors d’un grand tournoi, on est dans notre bulle, on n’imagine pas ce qui se passe au pays, et ça passe très vite. Pourtant, avant le tournoi, on était partis en stage et on trouvait parfois le temps long. Finalement, une fois la compétition entamée, le temps a filé.

Que pensez-vous de la saison de l’autre, en club ?

M. I.: J’ai vu qu’il avait boudé la semaine dernière contre OHL (rires). Plus sérieusement, il est sur la lancée de sa saison précédente. Même s’il a été un peu blessé, lui et l’équipe de l’Union sont dans une continuité. Ils sont encore mieux que la saison dernière. Loïc, c’est un joueur de quartier. En un contre un, c’est costaud. C’est super ennuyant de défendre sur lui parce que, même si j’aime mettre mon corps entre le joueur et le ballon, il a cette capacité à esquiver en évitant le duel. C’est sa force. "

L. L.: On a des profils différents, mais complémentaires. Il défend mieux et j’attaque mieux. Je l’ai déjà remarqué en sélection. Charleroi est une équipe en dents de scie. Parfois ça marche très bien et parfois c’est plus compliqué. Mais ils possèdent les joueurs pour atteindre les playoffs 2.

Loïc, vous auriez pu vous retrouver à Charleroi en 2020…

L. L.: Oui, j’aurais pu y signer, mais le club en a finalement décidé autrement (sourire). Ils ont préféré prendre Ribeiro Costa.

C’est un regret ?

L. L.: Vu tout ce qu’il m’est arrivé de bien à l’Union, je ne peux franchement pas me plaindre. Mais cela aurait aussi pu très bien se passer à Charleroi.