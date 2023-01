Nilsson surpuissant, Teuma précieux, Nkuba et Heymans insuffisants: les notes après Charleroi – Union

Charleroi

Koffi 6 Directement mis dans le bain par sa claquette pour sortir la demi-volée de Lapoussin (4e), il peut probablement mieux fermer l’angle de frappe offert au puissant Nilsson (0-1, 25e)

Bager 6 L’ex-Unioniste a été solide défensivement malgré la mission peu évidente qui consistait souvent à cadenasser l’imposant Boniface.

Marcq 7 Une prestation efficace et sans fioriture. Des retours exemplaires pour empêcher Boniface (30e) puis Nilsson (38e) d’ajuster Koffi à bout portant. Il sort aussi un coup franc dangereux (63e) et recoupe plusieurs situations. Ne peut-il pas être mieux placé sur la passe de Lynen qui amène le but ?

Boukamir 6 Après sa carte rouge de la semaine dernière, le jeune défenseur carolo a été averti très tôt ce samedi (16e). En retard sur Nilsson (0-1, 25e). À dix-neuf minutes du terme, il a cédé sa place à Morioka (nc).

Nkuba 3 Malmené par Lapoussin, il n’a pas fait bon usage des ballons reçus, notamment une situation de reconversion dont il raffole pourtant (8e). Remplacé dès la mi-temps par Tchatchoua (5) qui aurait dû mieux calibrer ses centres.

Ilaimaharitra 6 Pressing désordonné avec Zorgane et Heymans sur la phase qui amène le 0-1, il a été ennuyé par les déplacements de Teuma malgré beaucoup de courses.

Zorgane 5 Plus de déchets qu’habituellement, surtout en première période. On l’a connu mieux inspiré dans ses choix.

Heymans 4 Une mi-temps à oublier pour lui, à l’image de son envoi trop enlevé alors qu’il était en position idéale (17e). Remplacé à la pause par Hosseinzadeh (4), trop discret, et dont la reprise compliquée, du gauche, a filé au-dessus (54e).

Kayembe 6 Appliqué défensivement, mais ses rares sorties offensives ont été infructueuses, comme son centre tendu (31e). Exemplaire dans la mentalité.

Mbenza 5 Reconversion à mille à l’heure (14e), frappe complètement dévissée (51e) puis une autre trop sur Moris (55e). Il souffrait légèrement de la cuisse à partir de l’heure de jeu.

Badji 4 Aide précieuse sur les phases arrêtées défensives, intéressant dos au jeu, mais pratiquement invisible en phase offensive. Remplacé par Descotte (nc) à la 83e minute.

Felice Mazzù 5 Ses choix initiaux semblaient logiques. Vu la production offensive inexistante en première mi-temps, il a osé deux changements dès la reprise avant de passer à une défense à quatre lors de la montée de Morioka, sans succès. Son équipe n’a pas su contourner le pressing adverse.

Union SG

L’homme du match :

Teuma 8 Il a été incroyable de la première à la dernière minute. Son contre-pressing incessant a étouffé les Zèbres. Dans le jeu, ses déplacements ont réalisé la différence à l’instar de son décrochage sur la phase du but qui attire deux carolos. Partout sur le terrain, il a fait parler sa technique. Bager peut en témoigner (27e).

Moris 6 Il n’a strictement rien eu à faire. Est resté concentré pour s’appliquer dans ses relances au pied.

Kandouss 6 Solide dans les duels, il a tenté d’apporter le surnombre balle au pied dès qu’il le pouvait. Lui aussi a vécu une soirée tranquille.

Burgess 6,5 Badji ne lui a pas posé beaucoup de problèmes. Il a eu plus de travail dès l’heure de jeu et il l’a plutôt bien fait.

Van der Heyden 6,5 Il a su se montrer attentif et a bien géré sa profondeur. Il n’a pas hésité non plus à couvrir ses partenaires. A eu plus de travail avec l’entrée en jeu de Tchatchoua. Une belle remise de la tête à son gardien en deuxième mi-temps pour éviter un face-à-face entre Mbenza et Badji.

Nieuwkoop : 6,5 Sans Marcq, il aurait été à créditer dune passe décisive (37e). A parfaitement annihilé les montées de Kayembe.

Lynen 7 Il a parfois été brouillon en début de match mais il s’est battu pour récupérer le ballon. Son appel suivi de sa passe décisive est superbe (24e).

Loïc Lapoussin, ici pressé par Adem Zorgane, a malmené les Carolos.

Lapoussin 7,5 Lui aussi a réalisé une sacrée performance au point de contraindre Mazzù à remplacer Nkuba, son opposant direct, dès la mi-temps. De la vivacité et une activité permanente sur son flanc gauche.

Lazare 7 Après Skov Olsen la semaine dernière, Boukamir a engrangé de l’expérience en se frottant à Lazare. Les slaloms de l’ancien carolo l’ont obligé à récolter un avertissement rapide. À l’instar de ses coéquipiers, il a eu du mal à le stopper.

Boniface 7 Bager s’est frotté à un roc, véritable point d’appui qui sait renverser le jeu grâce à son placement dos au but. Ses multiples courses ont également fatigué l’arrière-garde hennuyère.

Nilsson 7,5 Le Suédois a encore marqué des points en inscrivant son quatrième but en cinq matchs. Un véritable geste de numéro 9 pour conclure le service de Lynen. Vertessen devra se battre pour le déloger.

Karel Geraerts 7 Il aligne souvent la même équipe et il réalise des changements très tardifs mais cela n’a aucun impact sur la force de son équipe qui a également montré qu’elle savait faire le dos rond en deuxième période.