Le mercato de Charleroi s’anime : “Stulic est notre priorité”

Le Sporting veut (et doit) absolument recruter au moins un attaquant de pointe. Il discute actuellement avec Nikola Stulic qui évolue à Radnicki Nis (13e de D1 serbe). “J’ai lu qu’il allait arriver mais il n’est pas encore là”, a tenu à tempérer Felice Mazzù ce vendredi. Et pour cause, Stulic est en Californie (États-Unis) où il a disputé mardi soir un match amical avec la Serbie bis. Sa toute première sélection. “Il a directement marqué mais a été signalé légèrement hors-jeu, a observé le technicien sambrien, qui s’est déjà entretenu avec le joueur. On a organisé une vidéo conférence d’une demi-heure. C’est un garçon positif qui a la tête sur les épaules. Il évolue dans un championnat qui, je pense, durcit un homme. ”

Je n’ai pas envie d’avoir besoin d’un mathématicien pour calculer ce que le club gagnera au bout du compte.

Un accord verbal existerait entre les différentes parties, mais rien n’était encore signé, hier en soirée. La transaction se discuterait au-delà des 700 000 euros. Jeudi, Ivica Toncev, le président du club serbe, s’est exprimé sur le site Mozzartsport. Il souhaiterait que le montant du transfert soit réglé en une fois, et non pas en plusieurs tranches qui dépendraient de différents bonus, ce qui compliquerait les négociations. “On veut obtenir la somme tout de suite […] je n’ai pas envie d’avoir besoin d’un mathématicien pour calculer ce que le club gagnera au bout du compte, a-t-il affirmé. Il y a énormément d’intérêts pour Nikola mais les discussions les plus avancées concernent un club belge, un portugais et un italien”.

Mazzù, lui, a lancé un message clair, ce vendredi : “C’est à lui de faire son choix. Je ne sais pas si Charleroi est sa priorité mais pour nous c’en est une”. Si tout se règle dans les prochaines heures, le joueur pourrait arriver en Belgique ce week-end pour finaliser le transfert.

Un pivot travailleur et finisseur

Quel genre d’attaquant est Nikola Stulic ? Premier éclairage apporté par Felice Mazzù, hier : “C’est un profil très intéressant, qu’on n’a pas dans notre noyau. Un pivot, un travailleur qui devrait correspondre à la mentalité de Charleroi. Dans la complémentarité, il va nous aider. Il a reçu une bonne formation au Partizan Belgrade.”

Nikola est un joueur généreux dans les efforts.

Maka Ganou, coéquipier de Stulic à Radnicki, nous confirme : “Nikola est un joueur généreux dans les efforts, qui s’arrache sur tous les ballons, ce qui est très précieux pour un collectif. Il sait jouer avec son corps pour protéger sa balle et, évidemment, pour un buteur, il est efficace à la finition. Je ne suis là que depuis juin mais il continue de s’améliorer à ce niveau-là”.

Stulic, qui manque cependant un peu de vitesse et donc de profondeur, n’a pas inscrit 12 buts en 19 matchs cette saison par hasard. “Et humainement, c’est un garçon simple et souriant. On sent qu’il a été biberonné au Partizan, un grand club en Serbie, et qu’il a appris le professionnalisme. Je le pense prêt à franchir une étape”, nous raconte encore son (ancien ?) coéquipier.

Bassette de retour ?

Charleroi ne s’arrêtera peut-être pas en si bon chemin. Il suit la situation de Norman Bassette, jeune attaquant belge de Caen (Ligue 2). À 18 ans, le joueur originaire de la province de Luxembourg, et partiellement formé à Charleroi, n’a eu droit qu’à cinq petites montées au jeu cette saison en Ligue 2. Or, pour poursuivre sa progression, son entourage et lui estiment qu’il faut jouer davantage. Le Sporting pourrait représenter une bonne opportunité pour cet international U19.

Le hic, c’est que Caen n’entend pas brader son jeune talent et exigerait 3 à 4 millions d’euros, rien que ça… L’option d’un prêt n’est pas à exclure même si Charleroi a infirmé cette information, hier.

Norman Bassette a disputé la Coupe Gambardella en 2022, perdue avec Caen face à Lyon. ©SMCAEN.FR

Gholizadeh sur le départ

Si un deuxième avant-centre signe, il se pourrait qu’Anthony Descotte soit prêté pour lui permettre d’acquérir du temps de jeu. La piste d’un latéral gauche est toujours sujette à débats en interne, mais il ne s’agira pas du Belge Daam Foulon (23 ans, Benevento, en Serie B) qui est pressenti à Courtrai.

Enfin, Ali Gholizadeh, qui ne figure à nouveau pas dans la sélection de vingt joueurs repris par Mazzù, est toujours sur le départ. Pour raisons privée et familiale, il souhaiterait se rapprocher de l’Iran. Une solution devrait être trouvée rapidement. Peut-être en Turquie.