Standard : La reconstruction a commencé

L’été dernier, on pensait que la nouvelle direction liégeoise allait tout chambouler à Sclessin et que l’effectif allait être totalement redessiné pour repartir sur de nouvelles bases. Mais après avoir découvert des dettes bien plus importantes, les décideurs américains ont dû revoir leurs plans bien qu’il n’était pas initialement prévu de faire table rase du passé. Ronny Deila est arrivé et avec son staff, il a su redonner vie à des joueurs que les supporters voulaient voir partir à tout prix en avril 2022. Du coup, suite à une série de bons résultats (notamment un beau 24/30), le Matricule 16 s’est installé dans le top 8 (objectif annoncé en début de saison) et a tutoyé le top 4.

Mais malgré tout, le processus de renouvellement a débuté. Tout d’abord avec les mises à l’écart de Selim Amallah et Nicolas Raskin. Même si sportivement, elle avait conscience de se tirer une balle dans le pied, la direction rouche a voulu lancer un message : personne n’est au-dessus du club et ce dernier doit être mieux géré. Aujourd’hui, il est encore difficile, il est vrai, de voir où les Américains veulent en venir. Toujours est-il que pour rompre avec le passé, il faut savoir se séparer de certains éléments présents depuis (trop) longtemps pour la plupart. On pense ici à Laifis ou Cimirot (pour lequel une prolongation, à moindre coût, n’est pas exclue) ou encore Noë Dussenne qui, malgré son statut et son professionnalisme, n’entre plus dans les plans. L’été prochain, les supporters liégeois devront encore s’attendre à pas mal de changements dans l’équipe liégeoise.

Amallah pour 2M € à Valladolid

En attendant, le club récupère ce qu’il peut dans certains dossiers. Aleksandar Boljevic, réclamé par Michel Preud’homme en 2019, a quitté gratuitement le club qui avait tout de même déboursé plus de 2M € pour le Monténégrin. Ce dernier s’est engagé vendredi avec l’Hapoel Tel-Aviv. Le Standard économise ainsi un salaire de… 700.000€. Aussi, comme annoncé dans nos colonnes, un accord a été trouvé avec le Real Valladolid pour le transfert de Selim Amallah en Liga. Le club liégeois récupère 2M € (1M € fixe plus un autre sous forme de bonus) et touchera 20 % du prochain transfert. Le médian marocain a voyagé jeudi vers l’Espagne pour signer jusqu’en 2027.

Raskin : première offre à 500.000, le Standard veut 2M €

Alors que le joueur a déjà un accord avec les Glasgow Rangers où il peut signer pour quatre ans et demi, le club principautaire attend une meilleure offre de la part de son homologue écossais pour Nicolas Raskin. Les négociations pour la prolongation de contrat du Liégeois de 21 ans ont échoué. Le point d’achoppement ayant été la clause de départ du joueur. Aujourd’hui, les Rouches souhaitent obtenir 2M € (tout compris) ainsi qu’un pourcentage (20) à la revente. Pour l’instant, le vice-champion d’Écosse a offert aux alentours de 500.000€ tout compris.

De son côté, Abdoul Fessal Tapsoba a discuté avec Seraing pour un prêt avec option. Mais pour que cela se fasse, l’attaquant devait réduire son salaire, car les Sérésiens n’étaient pas capables d’assurer la partie demandée par le Standard. L’actuel dernier du championnat a alors demandé au joueur un effort, ce que ce dernier a refusé en début de semaine.