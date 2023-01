Les Ultras de Charleroi de retour au Mambourg : après les sanctions, l’heure de la réconciliation

Ce samedi soir, pour la venue de l’Union Saint-Gilloise, les membres de deux groupes Ultras de la tribune 4, sanctionnés par le club à la suite des incidents contre Malines, feront leur retour au stade. Cela concerne environ 150 supporters affiliés au Block 22 et, surtout, aux Storm Ultras. Sur décision du club, ils avaient été interdits de stade pour cinq rencontres (2 à domicile et 3 en déplacement) après avoir causé l’arrêt définitif du match face au KaVé, mi-novembre, via des jets de fumigènes répétés, alors que Charleroi menait au score. Du jamais vu.

75 000 euros d’amende

Les initiateurs de l’action de protestation ont admis avoir été dépassés par les évènements. Les deux premiers arrêts étaient prévus, pas le troisième. Regrettable et regretté. Mais le mal était fait. Et il a (avait ?) provoqué une fracture claire entre le club (joueurs, staff et direction) et une partie du public. Mehdi Bayat, furax ce soir-là, avait même déclaré que les Ultras avaient “pissé sur le blason”.

Dans la foulée, alors que les sanctions définitives de la Fédération ne seront probablement connues qu’au mois de mars, Charleroi avait déjà dû s’acquitter d’une amende totale de 75 000 euros, dont une partie remonte à un sursis octroyé après les problèmes survenus contre Courtrai, le 18 octobre. Le club avait également tranché, donc, en sanctionnant une partie de la tribune 4.

Malines devrait récupérer les trois points sur tapis vert. ©PCR

Après les paroles, les actes

Entre-temps, Felice Mazzù est revenu. Son premier chantier : rassembler les principales composantes du Sporting. Réunifier, même. Les joueurs, la direction et les supporters. Dans cette optique, une entrevue s’est tenue quelques jours après son retour au bercail. Cinq joueurs (Kayembe, Ilaimaharitra, Marcq, Heymans et Mbenza), ainsi que l’entraîneur et des représentants des supporters étaient présents. Le but : crever l’abcès, entendre les doléances des deux parties, un mea culpa, pour essayer de repartir sur des bases plus saines.

Dans le vestiaire, l’incompréhension et la colère ont longtemps régné. Les joueurs n’ont pas compris que leurs propres supporters aient pu les faire perdre un match qu’ils étaient occupés à gagner. Purement et simplement. “Comment voulez-vous qu’on réagisse après ça ? On était déçu et fâché. Comment on recolle les morceaux maintenant ?”, s’était questionné Isaac Mbenza début décembre.

Felice Mazzù (ici après le but victorieux contre Eupen) espère avoir recréer une unité entre le club, l'équipe et les supporters. ©Photo News

La page est-elle tournée ? C’est en tout cas l’espoir du collectif “le 12e homme” qui rassemble l’ensemble des groupes de supporters carolos. La dernière réunion en date s’est tenu mardi soir. Une main a été tendue vers le Block 22, qui a officiellement intégré le collectif. Pour rappel, ce nouveau groupe d’une cinquantaine de membres a été lancé… le jour du match contre Malines (de fameux débuts !). Il sait qu’il sera scruté et qu’il n’aura plus le droit à l’erreur.

Quoi qu’il en soit, le retour des Ultras devrait inévitablement dynamiser la tribune 4, et donc le Mambourg, tout en apportant un surplus d’énergie à une équipe qui entend poursuivre sa série d’invincibilité en 2023. Le club prévoit d’ailleurs, dans les tribunes 1, 3 et 4, diverses animations pour petits et grands. L’heure de la réconciliation.