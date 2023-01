Les Storm Ultras heureux de retrouver la T4 : “La place d’un ultra, c’est au stade”

Avec quels sentiments retrouverez-vous le Mambourg ?

”De la joie et du plaisir, parce que la place d’un supporter et d’un ultra, par définition, c’est au stade. Comme dans toute relation dans la vie, celle entre un club et ses supporters est aussi, parfois, faite de tensions. On a regretté les excès et assumé nos responsabilités, même pour des actes qui dépassaient le cadre de notre groupe. C’est comme ça… On a aussi rencontré la direction et une partie des joueurs. Le discours a été très clair des deux côtés et on perçoit déjà des améliorations dans la mentalité. Je retiens aussi le soutien reçu, de Charleroi et d’ailleurs. On a constaté une forme de compréhension du mouvement ultra, sans cautionner nécessairement.”

Allez-vous marquer le coup ?

”Le projet d’animation prévu pour ce samedi était déjà décidé avant la sanction. On va (re) montrer notre amour pour Charleroi, simplement, bien que le club soit dorénavant plus vigilant par rapport à nos actions.”

Peut-on parler d’un “nouveau départ” dans la relation entre le club et la T4 ?

”C’est une phrase miracle, ça. Le nouveau départ, il passera par des actions concrètes. On avait par exemple reçu des garanties par rapport au mercato, et le club avait d’ailleurs communiqué à ce sujet. Mais à l’heure actuelle, on ne voit toujours rien venir et on partage encore une interrogation soutenue… On comprend la logique du marché, mais on n’accepte pas que toute une politique de mercato se fasse à nouveau à la dernière minute.”

Sans occulter vos revendications, avez-vous tiré des leçons de “l’épisode” Malines ?

”On en tire à chaque match, il ne faut pas croire… On s’impose cette remise en question. Cela concerne le mouvement ultra dans sa globalité. On ne serait pas crédible lors de nos discussions avec Lorin Parys (CEO de la Pro League) ou avec la Ministre Verlinden si on n’opérait pas de la sorte. Il faut toujours être plus vigilant, réactif. On veut être dans l’anticipation tant que possible, comme on le demande au club. On sait aussi saluer ce qui va, comme la restauration de la boutique.”