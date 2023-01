Simon Mignolet, un Soulier d'or aussi fort dans la tête qu'avec les mains

On pourrait dire, aussi, qu’il fait “subir” à ses seconds ce qu’il doit endurer en équipe nationale, quand il prend régulièrement place sur le banc, derrière l’inamovible Thibaut Courtois.

Soulier d’or : Simon Mignolet grand vainqueur de la soirée !

Au-delà des qualités techniques de Big Si', c’est sa force mentale que mettent en avant les anciens gardiens contactés pour dresser le portrait du gardien du Club Bruges. Jean-François Gillet, qui l’a vu débarquer en équipe nationale, en 2010, a vu l’évolution de son statut, de titulaire à remplaçant, derrière le phénomène Courtois.

”Quand Marc (Wilmots) a pris la décision de mettre Thibaut numéro un, je n’ai jamais entendu Simon se plaindre, explique l’entraîneur des gardiens du Standard, international jusqu’en 2016. Je ne sais pas comment il vivait la situation, mais il ne laissait rien transparaître. Le gars, il est tout le temps au top, à l’entraînement, il n’écourtait aucune séance, il donnait l’exemple.”

Simon a cette capacité à se sublimer quand il faut répondre présent

Le mental est donc un élément très important à prendre en considération quand on évoque le Soulier d’or aux mains dorées. Geert De Vlieger, qui a suivi l’évolution du gardien, notamment lors de son passage en Angleterre, à Sunderland puis à Liverpool, explique : “Techniquement, il y a de très bons gardiens. Mais ceux qui font la différence sont ceux qui savent sortir l’arrêt qu’il faut, quand il faut. Simon a cette capacité à se sublimer quand il faut répondre présent. Il a un mental au-dessus de la moyenne.”

En 2022, Mignolet a en effet enfilé le costume du sauveur, en Champions playoffs d’abord, pour maintenir Bruges dans la course au titre, puis l’empocher devant l’Union. De septembre à novembre, ensuite, il a été le sauveur en Ligue des champions. “Il a fini cinq des six matchs de poule sans encaisser, rappelle Gillet. Dans les grands moments, il est là.” Son invincibilité en C1 était unique pour un gardien d’un club belge.

Michel Preud’homme met en avant sa personnalité, toujours égale, et son côté rassembleur. De Vlieger complète : “Il est le prototype du joueur, ou du gardien, qui ne fait rien de spectaculaire, sur ou en dehors du terrain. Il n’a pas besoin de grandes envolées pour se faire remarquer. Cela fait du bien de voir ce genre de personnalité, qui n’a pas besoin de se montrer partout pour exister. Mais ses équipiers ont confiance à lui, à 200 %.”

Ses sorties en croix, en un contre un, c’est son truc

Quand il l’a vu débarquer chez les Diables, Jean-François Gillet a observé un gardien “qui ne parlait pas trop, mais quand il parlait c’était à bon escient”. Il a aussi vu un gros bosseur, “sur le terrain, à la salle après l’entraînement. Au niveau de l’alimentation et du repos, il faisait toujours attention”.

Complet et costaud, l’ancien portier de St-Trond a aussi développé, aux yeux de Gillet, une aptitude à gêner les attaquants en un contre un, ce qui passe pour son point fort. “Il sort en croix, comme on dit, avec les bras écartés et une grande vitesse pour fermer les jambes et éviter d’être pris au piège par une balle sous la jambe qu’on ramène. Vu sa taille, ce n’est pas évident. Il faut aussi être courageux pour sortir comme ça, face à l’attaquant.”

24 matchs sans encaisser, sur 48, en 2022

Quand on demande à nos intervenants de citer, éventuellement, un point de travail pour le Diable rouge, De Vlieger et Gillet marquent un long silence. “C’est compliqué, souffle Gillet. Allez, peut-être sa vitesse d’exécution sur certains aspects, mais même ça, je suis certain qu’il le travaille à fond. Non, franchement, je ne vois pas ce qu’il peut travailler en plus.”

Bon sur la ligne et dans son jeu au pied, “court et long”, estime Gillet, rassurant dans le jeu aérien, Mignolet a vécu une année 2022 quasiment parfaite. Il a terminé vingt-quatre matchs, sur quarante-huit, sans encaisser, toutes compétitions confondues. Un match sur deux sans se retourner, c’est une belle moyenne pour faire d’un gardien un Soulier d’or.