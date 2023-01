L’avenir de Simon Mignolet chez les Diables rouges ? “Il veut d’abord parler au nouveau sélectionneur”

“Il n’a pas encore pris de décision, précise Wouter, son grand frère. Il veut voir qui sera le nouveau coach et avoir une discussion avec lui. Peut-être voudra-t-il uniquement prendre des jeunes en équipe nationale. Simon est très ouvert à la discussion. Il est une valeur sûre de l’équipe et du vestiaire. Il fait le lien avec les joueurs et le club. Actuellement, aller en Estonie pour rester sur le banc ne le dérange pas même si ce n’est pas toujours plaisant. Être Diable est un honneur pour lui. Il prépare tous les matchs comme s’il allait jouer. ”

Michel Preud’homme adoube Mignolet : “Simon a fait en un an ce que j’ai fait en deux éditions”

Wouter Mignolet imagine son frère s'arrêter s'il joue moins bien ©Bernard Demoulin

"Simon n'acceptera pas de devenir moins bon."

Son contrat à Bruges court jusqu’à juin 2026. Il aura alors 38 ans. Son frère ne serait pas étonné qu’il poursuive jusque-là. “Je connais Simon, il voudra finir au meilleur niveau et pas en étant sur la pente descendante. Il n’acceptera pas de devenir moins bon et faire la saison de trop. S’il n’a plus son niveau actuel, il s’arrêtera plutôt que d’aller dans un autre club. ” Saint-Trond sera certainement déçu.

Le frère de Simon Mignolet se confie avant le Soulier d’or : “Dans le jardin, Simon se prenait pour Michel Preud’homme”

Et après ? Mignolet a actuellement l’envie de rester dans le monde du football. “Je l’imagine bien directeur sportif. Il a des connaissances pour gérer des transferts, il a un bon réseau. On en parle parfois mais il n’est pas fixé. Peut-être aura-t-il besoin de couper et de profiter de ses enfants. Il a déjà perdu beaucoup de temps avec sa famille.”

Ces footballeurs ont-ils un jour gagné le Soulier d’Or ? Testez vos connaissances en participant à notre quiz