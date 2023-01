Anderlecht, Standard, Charleroi: ce qu'ils attendent des derniers jours du mercato

ANDERLECHT

Qui va partir ?

En plus des locations Fabio Silva (vers le PSV) et Sebastiano Esposito (vers Ternana en Serie B) qui vont être interrompues, sept joueurs du noyau A ont un bon de sortie pour cette dernière semaine du mercato : Adrien Trebel (qui a refusé une offre en Turquie), Wesley Hoedt (peu d’intérêt avec son gros salaire), Benito Raman, Hendrik Van Crombrugge (peu de mouvements sur le marché des gardiens), Noah Sadiki, Killian Sardella (les chances de départ sont maigres vu le montant demandé par le RSCA) et Julien Duranville. Ce dernier doit carrément servir à financer le reste du mercato. La direction espère plus de 10 millions € pour lui. Dortmund est prêt à faire une grosse offre (10 millions + 10 de bonus) mais Southampton, Monaco, Lyon et Rennes étudient aussi le dossier.

Qui va arriver ?

Deux postes nécessitent un renfort urgent : back gauche et avant-centre. La piste Thomas Henry (Vérone) est tombée à l’eau après la rupture des ligaments du genou de l’attaquant français. D’autres pistes sont explorées, au Danemark mais pas seulement. Le dossier Michael Frey était sur la table à un moment aussi mais la direction n’a pas bougé. Il est parti à Schalke en prêt. Anderlecht suit aussi Yorbe Vertessen, l’attaquant belge (22 ans) du PSV, mais il est aussi désiré par l’Antwerp, pour remplacer Frey. Fredberg aimerait aussi trouver un défenseur central et un back droit, où il y a peu de marge. Riemer a déclaré qu’il espérait "deux à trois joueurs" d’ici mardi prochain.

STANDARD

Qui va partir ?

Les situations de Nicolas Raskin et Selim Amallah sont en passe d’être normalisées. Le premier a trouvé un accord avec les Glasgow Rangers. Alors qu’il est encore coté à 7 millions €, il ne devrait rapporter que quelques centaines de milliers d’euros (Gand a droit à 15 % du montant). Les décideurs écossais, qui ont pris contact officiellement ce mardi, conscients qu’ils sont en position de force, ne proposeront pas une somme importante.

De son côté, Selim Amallah devrait rejoindre le 18e de la Liga, le Real Valladolid. Là encore, le Standard ne touchera pas grand-chose. Valladolid a pris contact mais il n’y avait pas encore d’offre ce mardi. Également sur une voie de garage, Aleksandar Boljevic doit partir mais cela ne se bouscule pas au portillon. Enfin, annoncé avec insistance à la Genoa, Denis Dragus ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Comme nous l’écrivions ce mardi, il est peu enclin à rejoindre la Serie B. Abdoul Fessal Tapsoba, lui aussi, doit quitter Sclessin. Plusieurs clubs, comme Seraing, sont intéressés.

Qui va arriver ?

Le club liégeois tente de signer le capitaine du Club NXT, Ibe Hautekie. Défenseur central belge de 20 ans, il est encore sous contrat à Bruges jusqu’en 2024. Le club lorgne également sur Enock Agyei, le jeune talent anderlechtois mais ce ne sera pas pour ce mercato. La piste menant à Vanheusden s’est éteinte depuis que le Belge a retrouvé un statut de titulaire à l’AZ. Celle menant à Aguibou Camara (Olympiacos), est toujours d’actualité.

CHARLEROI

Qui va arriver ?

Frustré par son faible temps de jeu, le défenseur togolais Loïc Bessilé, en fin de contrat en juin, cherche une porte de sortie. Soit un transfert définitif si l’option d’un an supplémentaire qui figure dans son contrat n’est pas levée ; soit, le cas échéant, un prêt. Eupen, entre autres, est venu aux renseignements.

Comme déjà écrit, Ali Gholizadeh pourrait également quitter Charleroi avant le 31 janvier si une offre satisfaisante arrive sur la table. L’Iranien, pour raisons sportives et privées, souhaite s’en aller. Des discussions au Moyen-Orient ont été entamées mais il ne sera pas bradé.

Qui va arriver ?

Au moins un attaquant, c’est la priorité absolue. Plusieurs dossiers ont été tentés, en France et dans les pays de l’Est, mais sans succès. Willem Geubbels a préféré St-Gallen (Suisse) et la piste Ibrahima Niane (Metz) n’a pas abouti non plus.

Selon nos informations, Charleroi s’était aussi positionné pour Saïd Hamulic (22 ans, Stal Mielec) mais n’a pas pu s’aligner sur l’offre de Toulouse (2 M€ hors bonus.

D’autres noms ont circulé (Frey, Undav, Henry) mais c’est impayable.

Un arrière latéral gauche, idéalement polyvalent, est également recherché.